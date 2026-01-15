Aguirre le confía los goles a Chivas: Calendario y convocatoria de amistosos de México ante Panamá y Bolivia

México choca en amistosos ante Panamá y Bolivia, fuera de Fecha FIFA (Fotoarte: El Financiero / Créfitos: EFE, FMF, FBF, FPF).

La Selección Mexicana inicia su calendario con una gira internacional de preparación ante Panamá y Bolivia, que aún tiene posibilidades de ir al Mundial 2026.

Para estos compromisos, programados fuera de Fecha FIFA, el entrenador Javier Aguirre presentó una convocatoria de 27 jugadores, integrada casi por completo por futbolistas de la Liga MX, con una fuerte presencia de Chivas, sublíder del Clausura.

Los encuentros marcan los primeros ensayos formales del año para el ‘Tri’, que busca cortar una racha de seis partidos sin victoria y consolidar una base competitiva rumbo a la Copa del Mundo 2026, que México organiza junto con Estados Unidos y Canadá.

Calendario de los amistosos de México en enero 2026: ¿Cuándo y dónde juegan?

México disputará dos partidos consecutivos en Centro y Sudamérica, ambos en condición de visitante:

Jueves 22 de enero | 7:00 pm (CDMX) | Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá | Transmisión: Por confirmar. Bolivia vs México: Domingo 25 de enero | 1:30 pm (CDMX) | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, Santa Cruz de la Sierra | Transmisión: Por confirmar.

El duelo ante Panamá representa una prueba clave ante un rival consolidado en Concacaf, mientras que el choque frente a Bolivia incluirá el factor de la altura, ante una selección que se prepara para su repechaje intercontinental.

Convocatoria de México contra Bolivia y Panamá: Con base de Liga MX y Chivas

Al no tratarse de una Fecha FIFA, Javier ‘Vasco’ Aguirre recurrió a jugadores del torneo local, con la única excepción de Obed Vargas, mediocampista del Seattle Sounders de la MLS. Ocho futbolistas de Chivas encabezan la lista, reflejo del buen momento del club rojiblanco en el Clausura 2026, donde pelean el liderato con el actual bicampeón Toluca.

Entre los nombres habituales aparecen el portero Luis Malagón, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, Carlos Rodríguez, Diego Lainez y Ángel Sepúlveda, además del delantero naturalizado Germán Berterame, uno de los atacantes más regulares del Monterrey.

También destacan varias novedades que buscan ganarse un lugar en futuras convocatorias, las más llamativas con Richard Ledezma (Chivas), Everardo López (Toluca), Denzell García (Juárez), Iker Fimbres (Monterrey), Kevin Castañeda (Tijuana) o Brian Gutiérrez (Chivas).

Lista de convocados de México ante Panamá y Bolivia:

Porteros: Luis Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Luis Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos Laguna). Defensas: Richard Ledezma (Chivas), Jorge Sánchez (Cruz Azul), Víctor Guzmán (Monterrey), Israel Reyes (América), Ramón Juárez (América), Eduardo Águila (Atlético de San Luis), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca), Bryan González (Chivas).

Richard Ledezma (Chivas), Jorge Sánchez (Cruz Azul), Víctor Guzmán (Monterrey), Israel Reyes (América), Ramón Juárez (América), Eduardo Águila (Atlético de San Luis), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca), Bryan González (Chivas). Medios: Luis Romo (Chivas), Erik Lira (Cruz Azul), Denzell García (FC Juárez), Iker Fimbres (Monterrey), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Kevin Castañeda (Xolos), Obed Vargas (Seattle Sounders, EU), Marcel Ruiz (Toluca), Brian Gutiérrez (Chivas), Diego Lainez (Tigres), Roberto Alvarado (Chivas), Gilberto Mora (Xolos).

Luis Romo (Chivas), Erik Lira (Cruz Azul), Denzell García (FC Juárez), Iker Fimbres (Monterrey), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Kevin Castañeda (Xolos), Obed Vargas (Seattle Sounders, EU), Marcel Ruiz (Toluca), Brian Gutiérrez (Chivas), Diego Lainez (Tigres), Roberto Alvarado (Chivas), Gilberto Mora (Xolos). Delanteros: Ángel Sepúlveda (Chivas), Germán Berterame (Monterrey), Armando González (Chivas).

Alexis Vega, la baja sensible del Tricolor

Uno de los nombres que no aparece en la convocatoria es Alexis Vega, quien fue sometido a una limpieza articular y permanecerá fuera de actividad entre cuatro y seis semanas.

El plan médico apunta a que Vega pueda reaparecer en la segunda parte del Clausura y volver a estar disponible para compromisos de la Selección contra Portugal y Bélgica en marzo, dentro de la ruta final de preparación rumbo al Mundial.

¿Cómo llegan Panamá y Bolivia, rivales con objetivos mundialistas?

Panamá utilizará estos amistosos para sostener un nivel competitivo y evaluar a jugadores de su liga local, con la mira puesta en definir los últimos espacios de su grupo rumbo al Mundial de 2026.

Bolivia, en tanto, solicitó estos encuentros como parte de su preparación directa para el repechaje intercontinental de marzo, que jugará en Monterrey ante Surinam.

¿Qué sigue para México tras amistosos?

A finales de febrero, México jugará contra Islandia en un amistoso en Querétaro que también estará fuera de Fecha FIFA.

En marzo, de vuelva al calendario de la FIFA, México jugará contra Portugal en el Banorte y ante Bélgica en Estados Unidos, con la posibilidad de convocar a cualquier jugador.

Antes del México vs. Sudáfrica en la inauguración del Mundial, la FIFA indica que hay posibilidad de una ventana para jugar dos partidos amistosos más, los cuales aún no han sido anuncia

dos para los de Aguirre.

En el Grupo A, la Selección además jugará contra Corea del Sur (Guadalajara) y un rival europeo por definir en marzo, de nueva cuenta en el Banorte.