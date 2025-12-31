Copa del mundo dispara la batalla por la última milla en México

La batalla comercial enfrentará retos operativos mayúsculos en las entidades donde se realizarán partidos del Mundial 2026 en México, donde las plataformas de delivery deberán superar obstáculos críticos. [Fotografía. Shutterstock]

La celebración del Mundial 2026 detonará una competencia sin precedentes entre plataformas de delivery como Uber Eats, DiDi Food y Rappi por el control de la logística de última milla, proyectando un incremento en la demanda de hasta el 40 por ciento, en comparación con una temporada regular de futbol sin justa deportiva.

Esta batalla comercial enfrentará retos operativos mayúsculos en las entidades donde se realizarán partidos como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde el delivery deberá superar obstáculos críticos como el tráfico, las manifestaciones, la inseguridad, la falta de infraestructura vial, así como las condiciones climáticas adversas propias de las lluvias de verano, de acuerdo con las mismas empresas de reparto a domicilio.

“Tenemos fuertes inversiones en tecnología para tener la cobertura, la flota y el ruteo adecuado en tiempo real para detectar bloqueos, tráfico, fuertes lluvias porque algo que va a estar un poco retador son las precipitaciones de la temporada durante el Mundial”, señaló Andrés Felipe Palacio Calle, director de Rappi Turbo México.

El directivo estima que el crecimiento del consumo general en 2026 superará el 10 por ciento, pero durante los meses del torneo —junio y julio— dicha cifra se elevará al doble, registrando picos de venta superiores al 40 por ciento en momentos clave de los diversos encuentros.

Para cumplir con el objetivo de llegar oportunamente a los nueve de cada 10 mexicanos que sintonizarán los partidos de la selección nacional desde sus hogares u oficinas, las aplicaciones de delivery han consolidado alianzas estratégicas con diversas marcas de restaurantes, y de consumo en general, como botanas, refrescos, cervezas e hielos.

“Estamos pronosticando un pico en la demanda en categorías como la cerveza, que para el mexicano es algo muy importante durante los partidos de fútbol, en la venta de licor, botanas y claro que en restaurantes que representan hasta el 80 por ciento de nuestro negocio en México”, dijo el directivo de Rappi en entrevista con El Financiero.

Los horarios de los juegos, programados entre las 13:00 y las 21:00 horas, coinciden con los momentos de mayor consumo en México, representando una ventana estratégica para influir en las decisiones de compra en tiempo real de los consumidores.

Al respecto, David Mínguez, gerente de comunicación de Uber México, señaló que, cuando el futbol se vive en tiempo real, los pedidos acompañan toda la experiencia del partido a lo largo de varias semanas con una demanda constante y diversa en todo el país.

Uber Eats utiliza tecnología para que los negocios planeen sus inventarios basándose en tendencias proyectadas, integrando además de comida preparada a tiendas de conveniencia, vinaterías y más de 10 cadenas de supermercados.

“Este ecosistema amplio y de cercanía a millones de usuarios, permite reforzar inventarios de productos clave, como cervezas, botanas o hielo y reducir riesgos de desabasto durante el Mundial”, aseguró Mínguez.

Por su parte, Rappi Turbo prevé la apertura de más dark stores en las 10 ciudades donde tiene presencia, integrando una mayor flota de repartidores y una logística de surtido de dos veces al día para garantizar la disponibilidad de productos top.

“Eso implica una logística detrás muy grande de surtido, donde ya estamos coordinados con las principales compañías y las marcas para tener resuelto hasta dos veces al día en las tiendas top del país y tener resuelto el tema del producto”, aseguró Andrés Felipe Palacio.

Para ambas compañías, la actividad mundialista comenzará mucho antes del silbatazo inicial del 11 de junio en el Estadio Azteca.

Rappi Turbo ya sostiene planes con firmas como Coca-Cola, Modelo, PepsiCo y Heineken para garantizar promociones y surtido. En tanto, Uber Eats realizará en enero un anuncio sobre un nuevo aliado comercial de alcance nacional enfocado en fortalecer la conveniencia.

En Monterrey, la planeación operativa ya está en marcha, dado que Uber Eats funge como aliado oficial del World Cup Host City para eventos que inician este 17 de enero de 2026 con el Juego de Leyendas.

En el caso de DiDi, la empresa busca que el gobierno y autoridades aeroportuarias establezcan un nuevo marco legal que permita la entrada y salida libre de sus unidades en los aeropuertos sede, para atender la alta demanda de transporte durante el evento, informó recientemente Juan Andrés Panamá, director de la empresa en Latinoamérica.

Actualmente, el acceso a aeropuertos en México está limitado por concesiones que favorecen taxis autorizados, generando tensiones con las aplicaciones.

DiDi también ve el Mundial como una oportunidad para generar ingresos adicionales a conductores y repartidores.