Se suma a Copa Mundial app de delivery

Uber Eats se convierte en promotor oficial de la sede Monterrey para la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 y con lo cual reafirma su compromiso para conectar a fans, visitantes y negocios locales de comida.

La app tiene presencia en más de 10 municipios de Nuevo León con una red de más de 5 mil restaurantes registrados, de los cuales 60 por ciento son Pymes.

Daniel Colunga, director general de Uber Eats México, destacó que la empresa ha experimentado, en este 2025, un crecimiento superior al 6 por ciento en el número de restaurantes de comida mexicana respecto al año anterior.

“Nos llena de orgullo que Uber Eats forme parte de la fiesta del fútbol en Monterrey. Queremos ser el mejor aliado de los fans, de los restaurantes y de los visitantes que vivirán este evento histórico”, expresó.

Señaló que la plataforma será el aliado tecnológico y gastronómico de una de las sedes más apasionadas del torneo, lo que brinda experiencias más ágiles, cómodas y con el toque local.

Las preferencias de alimentos están encabezadas por tacos, pizza y pollo, con casi 3 millones de tacos pedidos en el último año, que equivaldrían a llenar en promedio más de 50 veces el Estadio de Rayados, detalló el directivo.

“Contar con aliados como Uber Eats refuerza nuestra misión de ofrecer una experiencia única a los visitantes y a los fans locales. Su presencia permitirá que quienes vivan el Mundial aquí disfruten lo mejor de nuestra gastronomía y el auténtico espíritu regio dentro y fuera del estadio”, dijo Pedro Esquivel, Responsable del World Cup Host City Monterrey.

La app de entrega de comida tiene presencia en más de 70 países, 10 mil ciudades del mundo y estará presente en los tres países sede del Mundial FIFA 2026, aportando una red global de innovación y experiencia que potenciará la economía y el consumo local durante el torneo.