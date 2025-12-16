Cierre de Jüsto MX: ¿Por qué dijo ‘adiós’ el rival de Uber y DiDi?

La plataforma de supermercado digital Jüsto anunció su cierre de operaciones en diciembre de 2025, luego de solo seis años de funcionamiento en México.

En un breve comunicado, la plataforma informó que tomó la decisión de cesar sus operaciones a partir del 15 de diciembre de 2025, por factores financieros, operativos y estratégicos, y agradeció a sus usuarios por haber confiado en su modelo de supermercado 100 por ciento en línea.

“Gracias por confiar en una forma distinta de hacer el súper, por elegir productos más frescos, apoyar a productores mexicanos y creer, junto con nosotros, que era posible hacer las cosas mejor”, puntualizó Jüsto en su comunicado.

Jüsto es una startup mexicana que fue fundada en 2019. El objetivo de la plataforma fue transformar la compra de abarrotes y productos de supermercado mediante una app digital, sin tiendas físicas ni intermediarios, haciendo entregas directamente a domicilio. La empresa buscaba ofrecer productos frescos con mejores precios y apoyar a productores locales, según sus valores.

La plataforma Jüsto indicó que los pedidos confirmados antes del 15 de diciembre serán procesados y entregados según la disponibilidad logística. En caso de que no sea posible completar alguna entrega, la empresa aseguró que ofrecerá los reembolsos correspondientes y se mantendrá un canal de soporte para atender dudas y asuntos pendientes.

¿Qué pasará con los puntos acumulados en Jüsto Wallet?

La plataforma señaló que su modelo de Jüsto Wallet, donde los clientes acumulan puntos según las compras que realizan, expiran unos 15 días después de la última compra del cliente.

“Justo Wallet solo está disponible para su uso dentro de la app de Justo. Por lo tanto, cualquier saldo remanente perderá su valor después del 15 de diciembre de 2025, ya que la Compañía no aceptará nuevos pedidos", puntualizó en un comunicado.

Asimismo, Jüsto se comprometió a eliminar los datos de tarjetas almacenadas de sus clientes.

¿Quién es el dueño de Jüsto, la plataforma para hacer el ‘súper’ en línea?

Jüsto fue fundado por Ricardo Weder, quien es CEO de la plataforma. Weder fue presidente y CEO de Cabify por más de 4 años, entre 2015 y 2019. Asimismo, tuvo cargos importantes en HSBC Latinoamérica entre 2009 y 2012.

Jüsto fue lanzado en busca de competir con Walmart en ventas online. En 2019, Weder dijo que la idea era “utilizar la tecnología para cambiar el modelo operativo y sacar ventaja para los productores”, con una merma más baja que en ‘súpers’ tradicionales.