Mickey Mouse te ‘ayudará’ a armar videos con Sora: Disney y OpenAI firman acuerdo por 1,000 mdd

Disney destacó que el acuerdo con OpenAI incluye el uso de todas sus herramientas para crear nuevos productos.

Walt Disney acordó invertir mil millones de dólares en la empresa de Inteligencia Artificial OpenAI y licenciar el uso de personajes icónicos como Mickey Mouse y Cenicienta a Sora, la plataforma de videos de corta duración.

Como parte del acuerdo de licencia de tres años, Sora podrá generar videos sociales cortos, impulsados ​​por los usuarios, que los fans podrán ver y compartir, utilizando una biblioteca de más de 200 personajes animados y criaturas de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars, según un comunicado de Disney publicado este jueves 11 de diciembre.

La empresa aclaró que el acuerdo con OpenAI no incluye la imagen ni las voces de los talentos que aparecen en sus filmes.

¿Qué incluye el acuerdo entre Disney y Open AI, la dueña de ChatGPT?

Al mismo tiempo, Disney se convertirá en un cliente importante de OpenAI, utilizando sus herramientas para crear nuevos productos y experiencias con el uso de ChatGPT entre sus empleados.

“El rápido avance de la inteligencia artificial marca un momento importante para nuestra industria, y a través de esta colaboración con OpenAI, ampliaremos de forma responsable y reflexiva el alcance de nuestra narrativa a través de la IA generativa, respetando y protegiendo a los creadores y sus obras”, declaró Bob Iger, director ejecutivo de Disney, en el comunicado.

Los estudios de Hollywood se han mostrado reacios a colaborar con una empresa de IA, temerosos del uso que esta pueda dar a sus datos y de provocar la ira de los sindicatos con los que trabajan a diario.

Sin embargo, OpenAI ha estado en conversaciones con los estudios más grandes de la industria, como Disney, Universal Pictures de Comcast y Warner Bros, que ‘despertó’ una ‘guerra’ de ofertas entre Netflix y Paramount, sobre el potencial creativo y comercial de Sora, según informó previamente Bloomberg News.

El desarrollador de IA presentó una nueva versión de Sora en septiembre como una aplicación social independiente, disponible por invitación. Al igual que con la Sora original, lanzada en diciembre pasado, los usuarios pueden generar clips cortos respondiendo a indicaciones de texto, pero la nueva aplicación permite ver vídeos creados por otros.

Además, los usuarios pueden crear un avatar de IA de aspecto realista y su propia voz, que puede insertarse en vídeos creados con la aplicación por el usuario o sus amigos, con el permiso del propietario del avatar.

‘Arquitectos’ de la IA ganan premio

El desarrollo de la Inteligencia Artificial en 2025 fue reconocido por la revista Time, que declaró a Sam Altman, CEO de OpenAI, como una de las personas del año.

Time justificó su decisión al destacar que 2025 “fue el año en que el potencial de la inteligencia artificial se manifestó en todo su esplendor". La revista estadounidense también declaró como personas del año a Jensen Huang de Nvidia; Elon Musk de Tesla y X, y Mark Zuckerberg de Meta como personas del año.