¿Qué se puede hacer con I’AM Chat, primer asistente de IA creado para mexicanos y operado en el país?

México ingresó al grupo de países con inteligencia artificial soberana gracias a I’AM Chat, un asistente desarrollado con tecnología nacional que ofrece versiones gratuitas

México no se quiere quedar atrás en la autonomía tecnológica. Recientemente se presentó la primera plataforma nacional de Inteligencia Artificial generativa creada, alojada y operada completamente en territorio nacional.

Se trata de I’AM Chat, una innovación desarrollada por Inteligencia Artificial de México (IAMEX), con el respaldo tecnológico de NVIDIA.

Con este lanzamiento, México se colocó en la lista de los 8 países del mundo que cuentan con su IA “soberana” en operación, pues I’AM no depende de plataformas extranjeras ni envía datos fuera del territorio nacional.

¿Qué se puede hacer con I’AM Chat, la IA hecha para México?

Otra de las características de I’AM Chat es que, a diferencia de otros asistentes de Inteligencia Artificial, está desarrollada para entender a los mexicanos.

En otras palabras, la IA está familiarizada con el lenguaje, expresiones, datos, referencias culturales y contextos propios del país. De este modo, las conversaciones serán naturales y precisas para las necesidades del usuario objetivo: los mexicanos.

En este sentido, I’AM Chat apoyará temas sociales, culturales, industriales, agropecuarios y gubernamentales. También permitirá desarrollar imágenes de alta calidad, visión por computadora, agentes de búsqueda especializados y capacidades avanzadas para adaptarse a una amplia variedad de usos.

Para seguridad de todas las personas interesadas en utilizarla, incluye filtros de contenido explícito y cumple con los marcos legales vigentes en México.

Actualmente, el asistente creado para los mexicanos está en funcionamiento y se encuentra en integración con proyectos de atención ciudadana y seguridad a nivel estatal, federal y empresarial.

Pantalla principal de I'AM Chat con acceso gratuito.

¿Tiene costo utilizar I’AM Chat en México?

El objetivo principal del asistente de Inteligencia Artificial es democratizar el acceso a la tecnología, por lo que cuenta con una versión gratuita para todos.

También ofrece planes accesibles basados en tokens, con precios más bajos que los servicios de IA extranjeros.

Toda la infraestructura, operación, procesamiento y resguardo de datos del proyecto I’AM Chat se realiza exclusivamente dentro del territorio nacional, bajo el marco legal mexicano.

¿Quién está T detrás de I’AM Chat?

El desarrollo de I’AM se realizó durante un año por un equipo técnico de especialistas mexicanos en Ciencia de Datos y Programación en Python.

Como resultado de ese esfuerzo, surgió una plataforma poderosa, con capacidad de evolución y construida con la meta de servir a la población.

“Nuestro objetivo desde el inicio fue claro: desarrollar una inteligencia artificial hecha en México, para México, con estándares internacionales y arraigo local. Su misión principal es democratizar el acceso a la inteligencia artificial, comenzando por ofrecer una IA básica de forma gratuita a toda la población”, dijo Raúl Manzano Díaz, fundador y CEO de IAMEX.