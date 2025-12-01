¡Sal de la prepa como experto en IA y semiconductores! SEP anuncia 15 nuevas carreras de bachillerato

Inteligencia Artificial, semiconductores y desarrollo sostenible son algunas de las nuevas carreras para el bachillerato con las que la Secretaría de Educación Pública (SEP) actualizará la oferta educativa a nivel nacional.

Mario Delgado, titular de la SEP, confirmó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, que la actualización incluirá un total de 15 carreras nuevas para el bachillerato, además de dar detalles sobre la beca Gertrudis Bocanegra.

Esta renovación, con carreras enfocadas a la innovación y el desarrollo tecnológico, "responde directamente a las necesidades del país y al entusiasmo de las y los jóvenes por formarse en áreas estratégicas para el futuro nacional“.

Además, explicó que fue Claudia Sheinbaum quien autorizó el plan de expansión de las carreras de bachillerato, que se prevé que comiencen durante el ciclo escolar del próximo año.

¿Cuáles serán las nuevas carreras de bachillerato que confirmó la SEP?

Algunas de las 15 nuevas carreras de bachillerato que se implementarán el próximo año, de acuerdo con la SEP, son:

Inteligencia artificial.

Robótica y automatización.

Semiconductores.

Ciberseguridad.

Inteligencia de negocios.

Desarrollo urbano sostenible.

Es posible que en lo próximos meses se confirmen los planteles en los que se impartirán las nuevas carreras de bachillerato para alumnos de escuelas públicas.

SEP anuncia renovación de bachilleratos con llegada de nuevas carreras

Además de las nuevas carreras de bachillerato, la SEP explicó que, con la ampliación académica, también vienen modernizaciones de equipos en escuelas, así como algunas renovaciones en espacios para volverlos integrales y acordes a las necesidades de los alumnos.

Algunas de las renovaciones incluyen:

Modernización de talleres.

Modernización de laboratorios con equipamiento especializado.

especializado. Computadoras de alto desempeño.

de alto desempeño. Módulos de robótica .

. Construcción de entornos formativos integrales que incluyan actividades deportivas y culturales.

que incluyan actividades deportivas y culturales. Espacios que motiven a los jóvenes a encontrar una ruta de desarrollo personal y profesional con la educación.

Las carreras de bachillerato que se implementarán en la SEP son de grado técnico, lo que significa que no son licenciaturas; sin embargo, son una opción novedosa para que los jóvenes se especialicen en sectores de interés, y con ello tener nuevas oportunidades en carreras relacionadas con el desarrollo de la IA o de los semiconductores.