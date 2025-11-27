¿Leemos? Sí. ¿Comprendemos? No lo sabemos

Durante muchos años se ha creído que las y los mexicanos solo leemos un libro al año, mientras que, países como India, Estados Unidos y Reino Unidos lideran las listas con promedios de entre 15 y 17 libros por persona al año. Pero ¿es verdad que en México la gente no lee solo por el placer de hacerlo? La realidad nos la dice el INEGI con la información publicada en su Módulo de Lectura (MOLEC), que genera información estadística sobre el comportamiento lector de las y los mexicanos. Se registra lectura en diversos materiales: libros, revistas, periódicos, historietas, páginas de Internet (incluyendo redes sociales), foros o blogs. Además, nos da algo sumamente valioso: las razones de no lectura.

Resolvamos el gran misterio ¿cuántos libros lee la población de nuestro país al año? El promedio es de 4.2 libros, mientras que los hombres declararon leer 4.3 libros al año, las mujeres leen únicamente 3.8. De las personas que afirmaron ser lectoras de libros, el 72% dijo que lo hacía por placer, mientras que el resto lo hace por necesidad. El 81.3% de las personas que leen libros lo hacen en formato impreso, mientras que el 33.3% lo realiza de manera digital. Hasta aquí, las cosas suenan bastante bien, pero resulta que el tiempo promedio por día que la población de 12 años y más dedica a leer libros es únicamente de 59 minutos, mientras que a la lectura de páginas de internet, foros o blogs se le dedicaron 46 minutos.

Otra de las innovaciones del MOLEC 2025, es que pregunta directamente sobre los hábitos de lectura en redes sociales, y ahí las cosas marchan de la manera siguiente: el 81.5% de las mujeres y el 79.2% de los hombres leen en redes sociales, para un promedio a nivel nacional de 80.4%. Sin embargo, preocupa que hasta un 13% de los encuestados únicamente leen en redes sociales y no se acercan a ningún otro material físico o digital de lectura. Un 90.5% de las y los jóvenes de entre 12 y 24 años leen en redes sociales, porcentaje que va disminuyendo conforme avanza la edad de los encuestados, ya que solo el 57.2% de las personas lectoras de 60 años y más declaran leer en estos espacios. El 26% de los lectores de redes sociales lo hace entre 31 y 60 minutos al día.

Si bien hoy existe una enorme diversidad de materiales impresos y digitales para acercarse a la lectura, seguimos sin contar con un registro que nos diga cómo está la comprensión lectora de la población. Conocemos hábitos, tiempos, preferencias y formatos, pero no sabemos si quienes leen entienden, retienen o usan lo que leen. Y mientras no tengamos esa información, no podremos garantizar plenamente el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes. Para Mexicanos Primero, esta sigue siendo una de las grandes deudas del país: medir no solo cuánto se lee, sino qué tanto se comprende.

El MOLEC 2025 incorpora un cambio metodológico relevante: por primera vez, incluye a niñas, niños y adolescentes desde los 12 años. Con ello, se estima que casi 104 millones de personas —es decir, el 94.8% de la población— saben leer y escribir. Este ajuste implicará revisar las cifras que tradicionalmente reportaban el INEA y la SEP, que calculaban el analfabetismo únicamente a partir de los 15 años. Los datos actuales se pueden consultar en MONITO (www.mexicanosprimero.org/monito). Sabemos que dotar con un dato más amplio es un avance, pero también es un recordatorio: medir alfabetización es apenas el primer paso. Lo que realmente definirá el futuro educativo del país será medir la comprensión, no solo la capacidad básica de leer.