Beca Gertrudis Bocanegra: ¿Quiénes serán los estudiantes beneficiados con este nuevo apoyo?

Además de las becas Rita Cetina se anunció la creación de la beca Gertrudis Bocanegra.

No solo es la Beca Rita Cetina. La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció un nuevo esquema de apoyo económico para estudiantes de Michoacán, que será en beneficio particularmente para quienes cursan el nivel superior de estudios y se destinará para quienes usan el transporte público.

El titular de la dependencia, Mario Delgado, dio a conocer que el programa es parte de la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en Palacio Nacional.

Afirmó que este nuevo incentivo que llegará a Michoacán será dirigido a jóvenes para que puedan apoyarse en gastos, como transporte, que es el que generalmente requieren más los estudiantes en este nivel.

“El programa de becas se expande en Michoacán; por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se abre una nueva beca para Michoacán, y es la Beca Gertrudis Bocanegra que tiene como objetivo apoyar en gastos como el transporte público a las y los jóvenes en educación superior”, dijo Delgado.

¿Qué sabemos de la nueva Beca Gertrudis Bocanegra para Michoacán?

Mario Delgado indicó que son más de 80 mil jóvenes que actualmente cursan este nivel en el estado y serán los favorecidos con este nuevo incentivo, cuyos requisitos se darán a conocer más adelante.

“El programa de becas va a llegar Michoacán en 2026 a 892 mil 639 becarios, con una inversión de más de 6 mil 300 millones de pesos, es decir que ahora más de 395 mil niños y jóvenes tendrán el apoyo de una beca”, dijo

La beca tiene un monto de mil 900 pesos. El proceso para la entrega del apoyo comenzará a partir del próximo lunes 24 de noviembre, cuando comiencen las asambleas informativas en los planteles, según confirmó la Coordinación Nacional de Becas durante la conferencia ‘mañanera’.

Así es el Plan Michoacán de Claudia Sheinbaum

Tras el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el Plan Michoacán para pacificar la entidad y atender las causas.

El objetivo principal es reducir los índices de violencia, delincuencia e inseguridad.

En seguridad se fortalecerá a la Guardia Nacional, Policía estatal y Fiscalía con equipamiento, capacitación y acciones específicas. Se redoblan esfuerzos de colaboración conjunta. Así como un esquema de fortalecimiento a las labores de inteligencia.

El Gobierno protegerá a los ciudadanos con programas para atender las carencias más sensibles del pueblo, a partir de los programas de Bienestar social, sin soslayar el orden y la seguridad.

Por eso el plan de justicia se acompaña de dos elementos fundamentales. Educación y Salud.

*Con información de Quadratín