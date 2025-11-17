¿Cuál es la relación entre el nuevo secretario de Seguridad de Michoacán y García Harfuch?

José Antonio Cruz Medina, nuevo titular de Seguridad en Michoacán, perteneció a la Policía Federal igual que Omar García Harfuch.

José Antonio Cruz Medina fue nombrado como el nuevo secretario de Seguridad Pública en Michoacán, para sustituir a Juan Carlos Oseguera Cortés, confirmó el gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla el fin de semana.

Según el gobernador, la llegada de José Cruz Medina es un relevo estratégico ante el inicio del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado por el gobierno de Claudia Sheinbaum tras el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan.

José Cruz Medina tiene una carrera policial sólida y ha ocupado varios cargos de seguridad en instituciones como la ya extinta Policía Federal, al igual que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

¿Qué relación hay entre Omar García Harfuch y José Cruz Medina, titular de Seguridad en Michoacán?

Tanto Omar García Harfuch como José Antonio Cruz Medina tienen carreras policiales largas y ambos coincidieron en tener cargos importantes en la Policía Federal Preventiva (1999-2009) y la Policía Federal (PF, 2009-2019).

García Harfuch comenzó su trayectoria política en 2008, cuando fue nombrado jefe de departamento de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP), que pertenecía a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el sexenio de Felipe Calderón.

Luego, de 2012 a agosto de 2014, fue coordinador de la Policía Federal en Guerrero. Al año siguiente asumió el cargo de titular de la División de Investigación de la Policía Federal.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, García Harfuch fue comisionado de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República para sustituir a Tomás Zerón.

En tanto, José Antonio Cruz Medina ocupó puestos clave como director General de Operaciones Técnicas y Tácticas de la División de Investigación de la Policía Federal, donde coordinó investigaciones contra grupos delictivos.

Por su labor, Cruz Medina recibió una Mención Honorífica de la Policía Federal y diversas certificaciones en vigilancia e inteligencia táctica.

En octubre de 2022, fue subsecretario de Investigación Especializada de la SSP.

Más recientemente, Cruz Medina se desempeñó como vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, donde encabezó áreas de análisis, inteligencia y operación policial.