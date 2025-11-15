Caso Colosio: Dictan formal prisión contra exagente del Cisen señalado como segundo tirador

Un juez federal ordenó la formal prisión de Jorge Antonio Sánchez Ortega por su presunta participación en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. (Cuartoscuro)

Se queda en prisión Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), por su presunta participación como segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Un juez federal ordenó la formal prisión de Sánchez Ortega, resolución dictada este sábado por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Almoloya de Juárez, de acuerdo con N+.

La Fiscalía General de la República presentó ante el juez la averiguación SE/003-BIS/95, donde se sostiene que el exagente del Cisen habría realizado dos detonaciones durante el atentado contra el candidato del PRI.

Sánchez Ortega fue detenido el sábado 8 de noviembre en Tijuana, luego de tres décadas del asesinato de Colosio Murrieta durante un mitin electoral en 1994.

La primera vez que detuvieron al presunto segundo tirador de Donaldo Colosio

Esta sería la segunda vez que Jorge Antonio Sánchez es detenido; la primera ocurrió el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, donde se suscitó el asesinato del candidato del PRI a la Presidencia.

En aquella ocasión fue puesto a disposición de las autoridades porque portaba una chamarra con manchas visibles de sangre y dio positivo en la prueba de rodizonato de sodio, que ayuda a determinar si una persona estuvo en contacto con pólvora.

Pese a las pruebas presentadas para confirmar la aprehensión del entonces agente del Cisen, no fueron suficientes para dictarle una pena como responsable del homicidio de Luis Donaldo Colosio. Por ello, un juez federal dictó su liberación.

En 2024 el nombre de Jorge Antonio Sánchez volvió a surgir en la investigación de la Fiscalía General de la República y se ordenó su captura, pero un juez federal detuvo el proceso al asegurar que no había pruebas suficientes para girar una orden de aprehensión.

Teorizan que Sánchez Ortega “dirigió conspiración” del asesinato de Donaldo Colosio

Luego de la detención del exagente del Cisen, Jesús González Schmal, abogado de Mario Aburto, afirmó que su cliente no hizo ninguno de los dos disparos que se escucharon el día del atentado contra Luis Donaldo Colosio.

Recordó que Aburto, quien lleva 30 años en prisión luego de ser condenado por el homicidio de Colosio, señaló a ‘El Ruco’ como uno de los supuestos sicarios, pero este fue ultimado el 24 de marzo de 1994 en un taller mecánico en Tijuana.

Señaló que el exagente del Cisen “era un miembro destacado y se me hace que verdaderamente estuvo dirigiendo la conspiración que se armó aquel día en Tijuana”.

Con información de Crisstian Villicaña.