¿Quiénes son los aliados de EU a los que pidieron responder contra el Cártel de Sinaloa e Irán?

EU e Israel iniciaron una nueva guerra con Irán a finales de febrero. El conflicto ha provocado el cierre del Estrecho de Ormuz.

Estados Unidos exigió ‘una mano’ a sus aliados en las guerras que libra en Medio Oriente contra Irán y contra los cárteles mexicanos, en especial, el Cártel de Sinaloa.

La guerra en Medio Oriente cumplirá tres meses a finales de mayo y las negociaciones para una acuerdo de paz han sido un continuo ‘tira y afloja’ entre la administración de Trump, que canceló nuevos bombardeos contra Irán, y Teherán, que exige el cobro de cuotas en el Estrecho de Ormuz.

El Gobierno de EU también está a la ofensiva contra los cárteles mexicanos, con amagues de Trump de ataques en Tierra y la investigación del Departamento de Justicia contra funcionarios de Sinaloa.

¿Quiénes son los aliados de EU a los que pidieron ayuda contra Irán y el Cártel de Sinaloa?

El reclamo del Gobierno estadounidense vino de Scott Bessent, secretario del Tesoro quien abrió este martes 19 de mayo la conferencia ‘No al dinero para el terrorismo’.

Su mensaje fue dirigido a los ministros de Finanzas del Grupo del 7, conformado por Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido.

“Nuestros socios han de unirse a Estados Unidos para tomar medidas contra Irán (...) Tendrán que responder con fuerza ante la variedad de terroristas a los que nos enfrentamos, desde Hezbolá hasta el cártel de Sinaloa”, dijo en París.

Bessent también afirmó que el Departamento del Tesoro estaba revisando todo su catálogo de sanciones y que estas “no deberían prolongarse tanto como para generar consecuencias no deseadas”.

Citó a Siria y Venezuela como ejemplos de países donde las sanciones podrían suavizarse una vez alcanzados los objetivos de Estados Unidos, de modo que las sanciones que se mantengan indefinidamente no tengan “impactos generacionales prácticamente imposibles de predecir”.

El funcionario estadounidense enfocó buena parte de su mensaje en Irán y aseguró que Estados Unidos no debería enfrentar en solitario lo que calificó como amenazas globales.

Además, hizo un llamado a otros países para sumarse a las acciones impulsadas por Washington contra actores que, afirmó, ponen en riesgo la estabilidad internacional.

“Si comparten nuestra indignación ante la agenda desestabilizadora de Irán, los terroristas que buscan tomar como rehén a la economía global, los cárteles de la droga que envenenan a nuestras comunidades y las amenazas contra vidas inocentes, este es el momento de unirse a Estados Unidos para actuar con firmeza”, sostuvo.

Con información de Bloomberg y EFE