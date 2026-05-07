Patrulla Fronteriza presume detención de migrantes: Señala a uno de tener nexos con el Cártel de Sinaloa

El arresto de migrantes en Sonora generó indignación tras difundirse un video de la Embajada de Estados Unidos.

Agentes de la Estación de la Patrulla Fronteriza de Nogales detuvieron a 13 migrantes que intentaban cruzar irregularmente la frontera a través del desierto de Sonora.

“Entre ellos, se identificó a un ciudadano mexicano con vínculos con el Cártel de Sinaloa”, explicó la Embajada de Estados Unidos en México, aunque las autoridades estadounidenses no proporcionaron pruebas de esta última afirmación.

La patrulla fronteriza persiguió a las trece personas a caballo, las interceptó y las arrestó.

“Nuestro mensaje es claro: si cruza ilegalmente, será arrestado, procesado y deportado. Seguimos comprometidos a utilizar todos los recursos disponibles para proteger las fronteras de nuestra nación”, añadió la Embajada.

Embajada publica video deshumanizante de la detención de 13 migrantes

Además de su mensaje, la sede diplomática compartió un video en el que se puede apreciar el momento en el que los efectivos persiguen y detienen a los migrantes.

Sin embargo, llamó la atención que la grabación está editada con un filtro amarillo y que de fondo se usó la canción ‘(Ghost) Riders in The Sky’ de Johnny Cash, una pieza musical estilo western que habla sobre jinetes fantasmas condenados a perseguir eternamente ganado por el cielo.

Las imágenes están capturadas desde el punto de vista de los agentes migratorios, que portan cámaras en sus uniformes, y documentan cómo rodean a los migrantes, que solo pueden levantar sus manos.

Por ello, usuarios expresaron que el video deshumanizaba a los migrantes y los colocaba como animales.

Caen los cruces irregulares por la frontera de México con EU

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) afirmó que en 2025 los cruces irregulares en la frontera sur de Estados Unidos registraron una caída histórica superior al 79%, alcanzando su nivel más bajo en más de 50 años.

En ese año, el primero del segundo mandato de Donald Trump, hubo 443 mil 671 detenciones, una reducción drástica desde los más de 2 millones reportados en 2024.