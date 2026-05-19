JD Vance ‘se descarta’ para candidatura presidencial en 2028 en EU: ‘Me gusta mucho mi trabajo’

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, entre los nombres que más resuenan de cara a las elecciones presidenciales de 2028, rebajó este martes las expectativas sobre una posible candidatura y en su lugar aseguró que está centrado en hacer su trabajo como ‘número dos’ de la administración de Donald Trump.

En sustitución de la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, de baja por maternidad; Vance respondió a preguntas durante la rueda de prensa semanal de la Casa Blanca, como ya lo había hecho el secretario de Estado, Marco Rubio, otro de los favoritos para aspirar a la nominación republicana en los próximos comicios.

Preguntado sobre su opinión como potencial presidenciable, el exsenador aclaró de inmediato: “No soy un posible futuro candidato”.

“Soy vicepresidente, me gusta mucho mi trabajo y voy a esforzarme al máximo para hacerlo lo mejor posible”, aseguró ante una sala llena de periodistas, donde defendió las políticas del Gobierno con Irán y Europa, entre otros asuntos.

¿Habrá dupla presidencial Vance-Rubio?

La semana pasada ya Vance había evitado pronunciarse sobre la posibilidad de formar una dupla presidencial con Rubio en las elecciones de 2028, como ha sugerido el propio Trump.

“Quiero mucho a Marco. Creo que es un gran secretario de Estado. Se ha convertido en un amigo muy, muy cercano. Pero ambos estamos muy centrados en cumplir ahora mismo con las responsabilidades que nos ha encomendado el pueblo estadounidense”, dijo Vance en una rueda de prensa.

Vance lidera las encuestas para la nominación presidencial republicana, aunque en los últimos meses Rubio ha recortado distancias, impulsado por la operación de captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Trump, que no puede concurrir a los próximos comicios presidenciales tras haber completado dos mandatos, ha sugerido en varias ocasiones la posibilidad de que Vance y Rubio formen la candidatura del Partido Republicano, sin precisar quién encabezaría el tándem.

Marco Rubio ha asegurado que no buscará la nominación si Vance lo hace, pero su protagonismo en una rueda de prensa en la Casa Blanca a principios de mes disparó las especulaciones sobre una eventual candidatura.