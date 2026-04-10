JD Vance va camino a Pakistán: ¿Cuáles son las condiciones de Irán para negociar la paz con Trump?

Las negociaciones de paz entre Irán y EU estarán basadas en el cese a las hostilidades contra Líbano.

A un día de que las delegaciones tengan que encontrarse en Islamabad, Irán insiste en que no participará hasta que no se aplique el alto el fuego en Líbano, mientras que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, ya está de camino a Pakistán.

Mientras tanto, la capital paquistaní se prepara para acoger esta importante reunión que marcará el futuro de la región, mientras Israel no parece querer abandonar su ofensiva en Líbano y retomó su enfrentamiento verbal contra España.

¿Habrá cumbre en Islamabad? Esto sabemos

La incertidumbre rodea las conversaciones de paz previstas para este sábado debido a las condiciones impuestas por Teherán.

El portavoz de Exteriores, Ismail Bagaei, dejó claro que la negociación está supeditada al cese de ataques en Líbano, y el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, ha añadido que tampoco se cumple otra condición: la liberación de activos iraníes congelados.

Teherán considera que el Líbano es “parte integrante” del acuerdo mediado por Pakistán y advierte que tiene el “dedo en el gatillo” si los ataques continúan.

Antes de partir hacia Pakistán, Vance se mostró esperanzado de que las negociaciones “serán positivas, asegurando que Washington tenderá la mano si Irán negocia de buena fe, pero advirtiendo que no serán “receptivos” ante intentos de engaño. EU planea incluir en la agenda la liberación de al menos seis ciudadanos estadounidenses bajo custodia iraní.

Pakistán mantendrá su papel de mediador

Islamabad ya está blindada con el despliegue del Ejército y el cierre total de la “Zona Roja”. Pakistán trata de mantener su papel de mediador a pesar de que su ministro de Defensa, Khawaja Asif, desató la controversia al calificar a Israel de “un mal y una maldición para la humanidad”, mensaje que fue retirado tras las protestas de Tel Aviv.

A pesar del anuncio de Israel de que va a negociar directamente con Líbano, el país se mantiene al margen del cese al fuego y nada parece que vaya a cambiar.

El ministro libanés de Interior, Ahmad al Hajjar, manifestó su esperanza de alcanzar un cese de hostilidades “total” y subrayó la necesidad de fortalecer las instituciones estatales. Advirtió, además, que “cualquier conflicto interno favorece a Israel”.

El secretario general de Hizbulá, Naim Qassem, pidió al gobierno a que deje de hacer “concesiones gratuitas”, después de la propuesta de negociación a Israel: “No aceptaremos volver a la situación anterior y llamamos a los responsables (gubernamentales) a que pongan fin a las concesiones gratuitas”.

La Misión Internacional Independiente de Investigación para Irán de la ONU dio la bienvenida a la tregua temporal, pero instó a que sea permanente tras un mes de ataques que han causado 3 mil muertos.

Exigen investigaciones imparciales sobre sucesos como el bombardeo a la escuela de Minab (168 muertos), advirtiendo que los ataques deliberados contra bienes civiles constituyen crímenes de guerra. Recuerdan que en Irán han sido atacadas 325 instalaciones médicas, 760 escuelas y 29 universidades durante el conflicto.

En el estrecho de Ormuz el flujo de buques aumentó ligeramente (nueve tránsitos el jueves frente a los cinco de ayer), pero “el tráfico se mantiene muy por debajo de lo que indicaría una normalización generalizada”, según MarineTraffic.