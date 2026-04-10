‘Que no se acerque a Irán’: ¿Por qué EU le prohibió a China entablar una relación con Teherán?

Trump presionó a China, junto con otros países, para que ayudaran a reabrir el estrecho de Ormuz, aunque sus peticiones fueron rechazadas. (Especial).

Las relaciones entre Estados Unidos y China corren el riesgo de complicarse aún más si la implicación de Pekín con Irán perjudica los intereses estadounidenses, según declaró el principal asesor comercial del presidente Donald Trump.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó el viernes que las relaciones entre las dos economías más grandes del mundo son estables, pero advirtió a China que no se acerque a Irán en medio del conflicto de Oriente Medio.

Trump ha amenazado con imponer aranceles del 50 por ciento a los productos de los países que arman a Teherán, una medida que podría descarrilar la delicada tregua comercial con China si la lleva a cabo. Pekín no envía armas directamente a Irán, pero le proporciona tecnología de doble uso.

“Si China va a involucrarse en Irán de una manera que perjudique los intereses de Estados Unidos, entonces obviamente eso lo complica, y es responsabilidad de China eliminar esa posibilidad”, dijo Greer en una entrevista el viernes en CNBC.

Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, se preparan para una cumbre en Pekín en mayo, un encuentro de alto nivel que se pospuso una vez para que el presidente estadounidense pudiera permanecer en Washington y centrarse en la guerra con Irán.

Dicho aplazamiento generó inquietud en los mercados financieros, ya que el conflicto amenaza con tensar aún más la relación entre Estados Unidos y China, que ya se enfrenta a una compleja tregua comercial y a cuestiones como la de Taiwán.

¿Por qué China es importante en la guerra en Irán?

China es un importante importador de crudo, y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz a causa de la guerra con Irán ha restringido el suministro, disparando los precios del gas y el petróleo.

Trump presionó a China, junto con otros países, para que ayudaran a reabrir la vía marítima, aunque sus peticiones fueron rechazadas.

El alto el fuego de dos semanas anunciado a principios de esta semana incluye un acuerdo para abrir el estrecho, pero el paso permanece efectivamente cerrado y su estatus sigue siendo un punto clave de fricción en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán este fin de semana.