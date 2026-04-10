Guerra en Irán ‘golpea’ inflación en EU: Escala a 3.3% en marzo, su nivel más alto desde mayo de 2024

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos repuntó en marzo hasta un 3.3 por ciento interanual, el nivel más alto desde mayo de 2024 y a tono con los pronósticos del mercado, que estimaban una subida considerable frente al 2.4 por ciento de febrero impulsada por los altos precios de la gasolina debido a la guerra en Irán.

La inflación subyacente, que excluye los índices de energía y los alimentos aumentó al 2.6 por ciento, una décima más que en febrero, informó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS), a tono con el moderado impacto estimado de los aranceles del presidente Donald Trump, antes del posible incremento derivado del conflicto en Oriente Medio.

La guerra de EU e Israel contra Irán ha sumido a los mercados en la incertidumbre y disparado el precio de los hidrocarburos debido a la interrupción del paso de tanqueros por el estratégico estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán como represalia por la guerra y de cuya reapertura depende el actual cese el fuego.

En términos mensuales, la inflación subió un 0.9 por ciento en el tercer mes del 2026, después del incremento del 0.3 por ciento anterior. La inflación subyacente registró un aumento intermensual del 0.2 por ciento, al mismo nivel de febrero, reveló el reporte del BLS.

¿Cuáles son los índices al alza en EU durante marzo?

El índice de energía se ubicó como el principal motor de la subida, con un aumento del 10.9 por ciento en marzo, impulsado por un aumento del 21.2 por ciento en el índice de la gasolina, que representó casi tres cuartas partes del incremento mensual del índice general.

El coste de la vivienda, usualmente el dato que más contribuye a la crecida del CPI, aumentó un 0.3 por ciento, mientras que el precio de los alimentos se mantuvo sin cambios en marzo después de subir un 0.4 por ciento en febrero y el de alimentos fuera del hogar subió un 0.2 por ciento.

En términos interanuales el componente de energía aumentó un 12.5 por ciento, mientras que el de alimentos creció un 2.7 por ciento. Las tarifas aéreas, la ropa, el mobiliario del hogar, la educación y los vehículos nuevos estuvieron estuvieron entre los índices que aumentaron en marzo.

¿Qué factores disminuyeron en EU?

Entre los que disminuyeron se incluyen la atención médica, el cuidado personal y los automóviles y camiones usados.

La inflación, junto a los datos de desempleo y el producto interior bruto (PIB), es clave para evaluar la salud de la economía y le servirá a la Reserva Federal para tomar decisiones en materia de política monetaria durante su próxima reunión prevista para los próximos 28 y 29 de abril.