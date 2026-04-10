Taiwán acusa a China de querer ‘anexionar’ a la isla: ‘Nos pertenecen’, revira Xi Jinping

El Gobierno taiwanés acusó este viernes a China de intentar “anexionar” la isla a través del marco de ‘una sola China’ tras la reunión en Pekín entre el presidente chino, Xi Jinping, y la líder opositora Cheng Li-wun, y advirtió de que ese tipo de contactos buscan situar a Taiwán dentro de la agenda política del gigante asiático.

La portavoz de la Oficina Presidencial, Karen Kuo, afirmó que el encuentro entre Xi y Cheng pretende transmitir que “Taiwán es parte de la República Popular China” y avanzar hacia un modelo de “reunificación pacífica” que, en la práctica, busca la anexión de la isla.

Kuo criticó además que el Kuomintang (KMT), principal partido de la oposición, aceptara lo que calificó como una “supuesta base política común” con el Partido Comunista chino (PCCh), en referencia al llamado ‘Consenso de 1992’ y a la oposición a la independencia de Taiwán, y consideró que esa posición alinea a la formación con la narrativa de Pekín.

Según la vocera, ese enfoque contribuye a presentar el apoyo internacional a la estabilidad en el estrecho como “interferencia externa” y convierte al partido opositor en una herramienta que debilita la posición de Taiwán en el ámbito internacional.

‘Taiwán decidirá su futuro’

“El futuro de Taiwán solo puede ser decidido por sus 23 millones de habitantes”, subrayó Kuo, quien insistió en que la isla “pertenece a su pueblo” y forma parte de la comunidad internacional, al tiempo que reiteró el rechazo del Gobierno a cualquier fórmula de “un país, dos sistemas”.

El Ejecutivo taiwanés defendió asimismo su disposición a cooperar con países que comparten valores democráticos para promover la estabilidad regional, y recalcó que no aceptará quedar subordinado a planteamientos de carácter nacionalista procedentes de sistemas políticos autoritarios.

La reacción de Taipéi llega después del encuentro celebrado este viernes en el Gran Palacio del Pueblo, el primero entre dirigentes del PCCh y el KMT en casi una década, en un contexto marcado por el aumento de la presión militar de China sobre la isla y por la posible visita a Pekín del presidente estadounidense, Donald Trump, en las próximas semanas.

Durante la reunión, Cheng defendió que “la paz es nuestro valor compartido”, mientras que Xi subrayó que ambas partes pertenecen a una misma “familia” y que sus diferencias pueden resolverse mediante el diálogo.

‘No toleraremos la independencia de Taiwán’, advierte Xi Jin Ping

Pekín considera a Taiwán una parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para lograr la “reunificación”, mientras que el Gobierno taiwanés sostiene que solo los ciudadanos de la isla pueden decidir su futuro.

La “independencia” de Taiwán es el principal factor desestabilizador en el estrecho y el Gobierno chino “no la tolerará en absoluto”, advirtió este viernes el presidente del país, Xi Jinping, durante una reunión con la líder de la oposición taiwanesa, Cheng Li-wun, en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín.

“Acogemos todas las propuestas y haremos todo lo posible por impulsar todo aquello que sea beneficioso para el desarrollo pacífico de las relaciones a través del estrecho. La ‘independencia de Taiwán’ es la principal responsable de socavar la paz en el estrecho; no la toleraremos en absoluto”, afirmó el mandatario.

En su discurso, difundido de forma íntegra por la agencia Xinhua al término del encuentro, Xi subrayó la importancia de “promover la conexión de los corazones” de chinos y taiwaneses “mediante una identidad correcta”, ya que ambas sociedades “comparten raíces, lengua, origen étnico y vínculos de sangre”.