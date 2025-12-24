Han pasado 25 años... ¿Por qué Taiwán no celebraba la Navidad hace un cuarto de siglo?

Taiwán celebrará Navidad por primera vez en 25 años. El cambio se produce después de que los partidos de oposición aprobaran una ley a principios de este año para agregar o restaurar cinco días festivos, incluido el Día de la Constitución, que cae el 25 de diciembre.

El día conmemora la adopción en 1947 de la Constitución de la República de China, como se conoce formalmente al gobierno de Taipei.

En aquel entonces, el Kuomintang gobernaba China desde Nanjing. Cuando el KMT, ahora partido de la oposición en Taiwán, aprobó la legislación sobre días festivos, afirmó que estos ayudarían a “conmemorar la historia del desarrollo nacional”. Esta es una narrativa que el KMT utiliza para enfatizar sus vínculos históricos con China.

La fecha fue aparentemente elegida por el hombre que gobernó Taiwán durante más de dos décadas, Chiang Kai-shek, un cristiano bautizado cuyo mausoleo está decorado con una cruz.

¿Por qué Taiwán festejaba la Navidad de ‘manera no oficial’?

Chiang dijo en un discurso radial días antes de que la constitución entrara en vigor que “la Navidad de 1947, que marca el nacimiento de Jesús, será el día que marque el comienzo de un nuevo comienzo para la República de China y todo su pueblo: uno de unidad, independencia, igualdad y libertad”.

Durante décadas, la gente de Taiwán celebró la Navidad de manera no oficial el Día de la Constitución, hasta que la democracia autónoma comenzó a adoptar una semana laboral de cinco días en 2001 y eliminó algunos días festivos.

Como en muchas otras partes del mundo, la Navidad en Taiwán es un fenómeno cultural y comercial popular. Los amigos se reúnen para celebrar, y los deslumbrantes centros comerciales de Taipéi se visten de alegría navideña, repletos de música navideña familiar.

Los cinco días libres adicionales al año también han sido populares entre los trabajadores de este archipiélago de 23 millones de habitantes. El trabajador taiwanés promedio trabajó unas 2 mil 30 horas en 2024, según el Ministerio de Trabajo de Taiwán , la cuarta mayor cantidad entre las 37 principales economías.