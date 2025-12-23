Nochebuena cara: Pavo y cerdo incrementan hasta 20% el precio de la cena de Navidad

En vísperas de la Navidad y Año Nuevo, en el mercado de cárnicos, el pavo natural se vende entre 99 y 130 pesos por kilo.

El costo de la cena navideña en México experimentará un incremento de entre 17 y 20 por ciento este año debido al encarecimiento del pavo, el cerdo, el bacalao y otros productos tradicionales. Mientras que el kilogramo de pavo orgánico ya supera los 250 pesos, las cenas preparadas por persona se cotizan entre 500 y mil 200 pesos, incluyendo guarniciones tradicionales y vino.

En contraste, celebrar en hoteles o restaurantes de lujo eleva el presupuesto hasta cinco veces, con precios que alcanzan los mil 200 a los 10 mil pesos por comensal.

La inflación y el ajuste al Impuesto sobre Producción y Servicios para bebidas también presionan el bolsillo familiar, lo que hace de la planeación financiera una herramienta indispensable para esta temporada, advirtió la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

¿Qué es lo que más cenan los mexicanos en Navidad?

Sigma Foods reportó que la pechuga de pavo alcanzó un máximo histórico de 7.1 dólares por libra, lo que representa un aumento del 244 por ciento anual. En tanto, la pierna de cerdo se mantiene entre 95 y 135 pesos, mientras que el lomo listo para hornear oscila entre 120 y 150 pesos en tiendas de autoservicio y carnicerías.

El gasto total se incrementa significativamente al incluir complementos, botanas y bebidas, que según la ANPEC pueden sumar más de 4 mil pesos adicionales. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, advirtió sobre un inicio de año complicado por el alza de impuestos y precios generalizados, recomendando el consumo en comercios locales para mantener un mejor control del presupuesto.

“Nosotros llamamos a la gente a que consuman en lo local, que se tenga cautela, a que se haga un guardadito para arrancar el otro año porque viene un inicio de año muy difícil con incrementos de precios generalizados, el aumento de impuestos, cobro”, señaló el presidente de la ANPEC, Cuauhtémoc Rivera.

En entrevista con El Financiero, Rivera destacó que las ventajas de comprar en el canal tradicional es la proximidad, el control del gasto al no estar expuesto a la mercadotecnia de los centros comerciales, así como la circularidad del dinero en los pequeños comercios.

Las familias mexicanas, después del gasto en regalos y ropa, destinan su aguinaldo a la cena navideña y la del fin de año, según Kantar.

Para la directora de marketing para Walmart y Walmart Express en México, Alejandra Buenrostro, las ventajas del consumidor al acudir a las tiendas de autoservicio son la variedad de productos y métodos de pago, las ofertas de temporada y el acceso al crédito.

“No solamente contamos con los artículos que nuestros clientes necesitan para desarrollar estas cenas impresionantes, desde el pavo, el bacalao, artículos, abarrotes, congelados, sino también podrán encontrar ya cenas preparadas”, explicó.

La directiva dijo que la compra de cenas preparadas tiene una tendencia al alza.

“Tenemos adicionalmente artículos en vinos y licores, decoraciones, platos, vajillas, enfocados incluso para ayudar, para el montaje de las mesas”, señaló Buenrostro.

Cambio de hábitos del consumidor

Al mismo tiempo, el sector retail observa un cambio en los hábitos de consumo, donde las cenas preparadas ganan terreno por el ritmo de vida actual.

De acuerdo con el Tecnológico de Monterrey, el pavo es el platillo más tradicional así como sus derivados el pavo relleno al horno o las pechugas rellenas; seguido por la pierna y el lomo de cerdo, que también se pueden adquirir en paquetes ya cocinados para cuatro a seis personas con precios que van desde los mil 800 a los 2 mil 500 pesos, con acompañamientos como pasta, ensalada y pan.

En el caso del pavo, los paquetes van desde los mil 500 a los 3 mil pesos, dependiendo la forma de preparación y las guarniciones a elegir.

¿Dónde checar los precios de la cena de Navidad?

En la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el procurador federal del consumidor, Iván Escalante, presentó un monitoreo especial de 206 productos para la elaboración de platillos navideños, disponible en la plataforma Quién es Quién en los Precios destacando que, con esta herramienta, los consumidores pueden comparar precios y elegir las mejores opciones para su presupuesto.

Ejemplificó que el costo promedio para preparar atún a la Vizcaína para seis personas es de poco más de 178 pesos, y ponche navideño para 10 litros, con un costo de 180.56 pesos.

Además, informó que el precio promedio nacional de la mandarina fue de 52 pesos por kilo, con variaciones que van desde 20 hasta casi 80 pesos, por lo que recomendó a los consumidores comparar precios y proveedores, debido a que productos como nueces, crema, frutas, especias y platillos tradicionales como pavo, bacalao y romeritos registran un fuerte aumento en la demanda en los días previos a la Nochebuena.