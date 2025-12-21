Peso fuerte y holgura económica mitigarán inflación

La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, confió en que el grado de holgura que registra la economía nacional, así como la apreciación cambiaria, contribuirán a mitigar las presiones inflacionarias en la economía del país para el siguiente año.

En entrevista, la funcionaria añadió que otro elemento que coadyuvará a disipar la inflación será la restricción monetaria que ha implementado el instituto central. “Esto dado el rezago con el que inciden nuestras acciones, es decir, dado el rezago con el que opera la política monetaria, es un factor que deberá seguir contribuyendo a contener las presiones inflacionarias”, enfatizó.

Explicó que un elemento que tomaron en cuenta para la decisión de la baja de tasa de interés del pasado jueves fue la apreciación cambiaria que se había visto desde su decisión anterior a la de diciembre, con lo se acumula un importante fortalecimiento del peso frente al dólar en el año.

“Además, también consideramos el amplio grado de holgura que se está observando en la economía nacional, ya habiendo incorporado el posible impacto que tendrían los cambios en las políticas comerciales que se han dado a nivel global; y estos dos factores, tanto la apreciación cambiaria, como la holgura, son elementos que contribuyen a mitigar las presiones inflacionarias”, enfatizó.

Balance de riesgos menor

Rodríguez Ceja descartó que la economía mexicana esté enfrentado presiones generalizadas en los precios, al tiempo que resaltó que el balance de riesgos sobre la inflación es menor al observado en el periodo comprendido entre 2021 y 2024.

Expuso que hacia adelante, la Junta de Gobierno del Banxico valorará el momento de llevar a cabo ajustes adicionales a la tasa de referencia, y para ello tomarán en cuenta, como siempre, los efectos de todos los determinantes de la inflación.

“Esta mayor gradualidad que estamos señalando obedece a que en principio estamos anticipando un efecto de una sola vez sobre el nivel general de precios derivado de las modificaciones fiscales y arancelarias y que al cabo de un año se habrán desvanecido. Además, de que esperamos que su traspaso a los precios sea menos que proporcional”, explicó.

Advirtió que están conscientes de que deben mantenerse vigilantes del proceso de formación de precios en los primeros meses del siguiente año, para confirmar que no se llegaran a presentar efectos de segundo orden, y mencionó que en la medida que se vaya solventando ese riesgo, existen diversos determinantes del panorama inflacionario, que favorecerían un avance adicional en el ciclo de recortes de tasas de interés del Banco de México, como el grado de la actividad económica actual y el que se prevé hacia adelante, o la apreciación del peso frente al dólar.

Factores externos

Añadió que también hay factores externos que podrían abonar al recorte de tasas como “las condiciones monetarias y financieras externas que se están observando, especialmente en Estados Unidos”.

Reiteró que la apreciación del peso a lo largo del año ha estado contribuyendo a menores presiones inflacionarias, especialmente sobre los precios de las mercancías.

Explicó que el comportamiento reciente del tipo de cambio está asociado a distintos factores: por un lado, la debilidad que ha presentado el dólar, pero también la posición favorable que ha tenido nuestro país en las negociaciones comerciales con EU, contra otras economías.

“También hemos visto la previsión de que la Reserva Federal (FED) continúe recortando sus tasas, además, la baja volatilidad cambiaria ha llevado a posiciones de acarreo en favor del peso mexicano”, añadió.

Esto se da en un contexto también de sólidos fundamentos macroeconómicos en nuestro país que han actuado como importantes elementos de contención, mitigando este riesgo. En cuanto a la persistencia de la inflación subyacente, en particular el componente de los servicios. Si bien su reducción ha sido gradual, esta evolución es consistente con con la magnitud o el alcance y la duración de los choques tan severos que enfrentamos en los años recientes. Asimismo, entre los principales componentes de la inflación de los servicios hay varios que muestran una clara tendencia a la baja como es el caso de la vivienda.

Dijo que hay otros riesgos asociados a las afectaciones climáticas que si bien pueden generar volatilidad de corto plazo, en realidad su efecto tiende a ser limitado y de corto plazo sobre la inflación subyacente. “Me gustaría recordar, que los cambios de política económica que hemos visto por parte de la administración de EU, han añadido incertidumbre al entorno global”, concluyó.