Revisión del T-MEC: Ebrard llama a cerrar la ventana de incertidumbre al menor costo

Previo a la revisión del T-MEC, México debe cerrar la ventana de incertidumbre “lo más pronto que se pueda, al menor costo que podamos”, advirtió el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Durante el Primer Encuentro Nacional de Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, el funcionario sostuvo que México se encuentra hoy en una posición comercial más favorable de la que se anticipaba a inicios del año, particularmente frente a sus socios y competidores internacionales, lo que abre una oportunidad que no puede desaprovecharse.

“Nuestra tarea es cerrar la ventana de incertidumbre lo más pronto que se pueda, al menor costo que podamos. Esa es la estrategia”, afirmó Ebrard.

Amenazas de Trump tensaron inicio de año

Ebrard recordó que el arranque del año estuvo marcado por un contexto de alta tensión comercial, cuando el presidente Donald Trump amagó con imponer aranceles generalizados de 25 por ciento a los productos mexicanos y con abandonar el tratado comercial.

“El momento más difícil ya lo pasamos”, dijo, al explicar que México enfrentó esa etapa prácticamente solo, antes de que se activaran esquemas de aranceles recíprocos con otros países.

De cara a 2026, Ebrard sostuvo que la revisión del T-MEC es inevitable, pero también que el tratado “va a sobrevivir”, apoyado en factores estructurales que hacen indispensable a México para la economía estadounidense.

“Es evidente que el tratado va a sobrevivir”, dijo, al citar las declaraciones recientes de Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos ante el Congreso.

Ebrard enfatizó que “el tiempo corre a nuestro favor” para cerrar la incertidumbre del tratado, también advirtió que los retrasos en la puesta en marcha de los polos de desarrollo pueden resultar costosos en términos de inversión y empleo.

“Cada vez que perdamos un mes, dos meses, tres meses, cinco meses, eso va a costar miles de empleos. Esa inversión no va a volver”, alertó.