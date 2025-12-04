Economía

Presión de México en EU para ‘salvar’ T-MEC funciona: Ebrard presume resultados de consultas

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reveló que el 90% de las ponencias recabadas en EU hasta ahora piden mantener y extender el T-MEC.

alt default
Ebrard añadió que México entregará en enero su reporte final de evaluación, con aportaciones del sector privado, academia y dependencias federales. (Foto: Cuartoscuro) (Victoria Valtierra Ruvalcaba)
Por Jassiel Valdelamar

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que las audiencias públicas que se realizan esta semana en Washington como parte del proceso de revisión del T-MEC rumbo a 2026 “están funcionando” y reveló que el 90 por ciento de las ponencias recabadas hasta ahora piden mantener y extender el tratado, lo que, dijo, refleja un consenso claro en México y en Estados Unidos a favor de su continuidad.

Durante conferencia de prensa en el marco del STS Forum LATAM, el secretario enfatizó que, pese a las declaraciones del presidente Donald Trump (quien afirmó que podría dejar expirar el acuerdo), no existe ninguna señal oficial en el proceso de revisión que indique que el T-MEC vaya a detenerse o romperse.

“Hasta hoy no tengo ninguna señal que me diga que no se va a seguir adelante. Los hearings están funcionando; aquí tengo el reporte de quién dijo qué. El 90 por ciento de las ponencias plantean que el tratado debe continuar”, afirmó Ebrard.

Sectores coinciden en mantener el T-MEC

El secretario detalló que, aunque algunos sectores (particularmente productores agrícolas estadounidenses) han planteado inconformidades sobre subsidios, todos coinciden en mantener el acuerdo vigente.

“Los agricultores dicen: ‘no se vale cómo está’, pero también dicen: ‘hay que seguir con el tratado’. No encontré a nadie que quiera que el T-MEC no se mantenga”, subrayó.

Ebrard añadió que México entregará en enero su reporte final de evaluación, con aportaciones del sector privado, academia y dependencias federales. El único insumo pendiente es el del Senado, que enviará su documento en los próximos días.

‘Estamos en la ruta sobre el T-MEC’

Cuestionado sobre las declaraciones de Trump, Ebrard insistió en que la revisión avanza conforme a lo previsto por la ley estadounidense.

“Respeto mucho las declaraciones del presidente Trump; no me corresponde discutir con él. Pero te diría que estamos en la ruta. Mi última conversación con mis interlocutores en Washington fue hace unos días y veo que vamos en camino a la renovación del tratado”, sostuvo.

El secretario recordó que el proceso de revisión también se llevó a cabo en México y Canadá este año, y que el gobierno mexicano ha tenido una relación “no buena, sino lo que le sigue” con la oficina comercial de Estados Unidos (USTR), pese a diferencias en temas específicos.

T-MECMarcelo EbrardDonald Trump

También lee:

whastapp