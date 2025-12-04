Presión de México en EU para ‘salvar’ T-MEC funciona: Ebrard presume resultados de consultas

Ebrard añadió que México entregará en enero su reporte final de evaluación, con aportaciones del sector privado, academia y dependencias federales. (Foto: Cuartoscuro)

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que las audiencias públicas que se realizan esta semana en Washington como parte del proceso de revisión del T-MEC rumbo a 2026 “están funcionando” y reveló que el 90 por ciento de las ponencias recabadas hasta ahora piden mantener y extender el tratado, lo que, dijo, refleja un consenso claro en México y en Estados Unidos a favor de su continuidad.

Durante conferencia de prensa en el marco del STS Forum LATAM, el secretario enfatizó que, pese a las declaraciones del presidente Donald Trump (quien afirmó que podría dejar expirar el acuerdo), no existe ninguna señal oficial en el proceso de revisión que indique que el T-MEC vaya a detenerse o romperse.

“Hasta hoy no tengo ninguna señal que me diga que no se va a seguir adelante. Los hearings están funcionando; aquí tengo el reporte de quién dijo qué. El 90 por ciento de las ponencias plantean que el tratado debe continuar”, afirmó Ebrard.

Sectores coinciden en mantener el T-MEC

El secretario detalló que, aunque algunos sectores (particularmente productores agrícolas estadounidenses) han planteado inconformidades sobre subsidios, todos coinciden en mantener el acuerdo vigente.

“Los agricultores dicen: ‘no se vale cómo está’, pero también dicen: ‘hay que seguir con el tratado’. No encontré a nadie que quiera que el T-MEC no se mantenga”, subrayó.

Ebrard añadió que México entregará en enero su reporte final de evaluación, con aportaciones del sector privado, academia y dependencias federales. El único insumo pendiente es el del Senado, que enviará su documento en los próximos días.

‘Estamos en la ruta sobre el T-MEC’

Cuestionado sobre las declaraciones de Trump, Ebrard insistió en que la revisión avanza conforme a lo previsto por la ley estadounidense.

“Respeto mucho las declaraciones del presidente Trump; no me corresponde discutir con él. Pero te diría que estamos en la ruta. Mi última conversación con mis interlocutores en Washington fue hace unos días y veo que vamos en camino a la renovación del tratado”, sostuvo.

El secretario recordó que el proceso de revisión también se llevó a cabo en México y Canadá este año, y que el gobierno mexicano ha tenido una relación “no buena, sino lo que le sigue” con la oficina comercial de Estados Unidos (USTR), pese a diferencias en temas específicos.