Organismos empresariales de México, EU y Canadá llaman a extender un T-MEC libre de aranceles

Cámaras empresariales piden restablecer el trato libre de aranceles para todos los bienes que cumplen con las reglas del T-MEC.

Organismos empresariales de México, Estados Unidos y Canadá llamaron a los gobiernos de los tres países a extender y fortalecer el T-MEC con el restablecimiento del trato libre de aranceles para todos los bienes que cumplen con las reglas estipuladas en el acuerdo, según el comunicado conjunto entre el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), el Business Roundtable de Estados Unidos y el Business Council of Canada.

“De cara a la próxima revisión conjunta, instamos a los tres gobiernos a trabajar de manera expedita para extender y fortalecer el T-MEC. Preservar esta alianza trilateral esencial, profundizar la cooperación en materia de seguridad económica y restablecer el trato libre de aranceles para todos los bienes que cumplen con las reglas del T-MEC, reforzaría la prosperidad a largo plazo de las empresas y los trabajadores de México, Estados Unidos y Canadá“, señala la declaración con respecto a la primera Revisión Conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC/USMCA/CUSMA).

El Consejo Mexicano de Negocios (CMN), cuyas empresas invierten más de 30 mil millones de dólares anuales a nivel global; el Business Roundtable, que reúne a más de 200 CEOs de las principales empresas estadounidenses y el Business Council of Canadá, que agrupa a líderes empresariales de todas las regiones y sectores del país, destacaron los beneficios económicos para los tres países a partir del comercio e integración de cadenas de suministro en América del Norte.

“Desde la entrada en vigor del T-MEC, la actividad económica transfronteriza ha aumentado, impulsando el crecimiento, la generación de empleo y la competitividad en los tres países”, señalaron al explicar que a través de cadenas de suministro, contratos de servicio y programas de mentoría se apoyan a “cientos de miles de pequeñas empresas y emprendedores en comunidades de todo el país”.

La primera revisión conjunta del T-MEC será el 1 de julio de 2026 a seis años de su entrada en vigor.