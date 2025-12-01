Rumbo a la revisión del T-MEC en 2026: ¿Qué sabemos de las audiencias públicas que realizarán en EU?

La USTR recibió más de 1,500 comentarios procedentes de empresas, organizaciones y sectores productivos de los tres países. De esa cantidad, existen 175 solicitudes para intervención oral en la audiencia para la revisión del T-MEC. [Fotografía. Shutterstock]

Este miércoles 3 de diciembre, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) dará inicio a una audiencia pública en Washington D.C., con la que se abre la etapa de consultas orales de cara a la primera revisión conjunta del T-MEC en 2026.

La modificación de la fecha original (inicialmente programada para el 17 de noviembre pasado) fue anunciada formalmente por la USTR a través del registro oficial en el “Federal Register” el pasado 7 de noviembre.

El proceso es parte del mecanismo contemplado en el Artículo 34.7 del T-MEC, que establece que seis años después de su entrada en vigor (1 de julio de 2020) las tres partes (Estados Unidos, México y Canadá) deben revisar el funcionamiento del tratado, evaluar su eficacia, recibir recomendaciones para ajustes y decidir si extienden su vigencia por otros 16 años.

Durante las semanas anteriores, la USTR recibió más de 1,500 comentarios procedentes de empresas, organizaciones y sectores productivos de los tres países. De esa cantidad, existen 175 solicitudes para intervención oral en la audiencia.

Sectores del comercio, la industria manufacturera, la agricultura, la logística y las cadenas de suministro ya han advertido que los asuntos en la mesa podrían ir más allá de lo puramente comercial, tales como endurecimiento de reglas de origen, normas laborales, contenido digital, cadenas de suministro críticas y regulación ambiental.

Jorge Molina, consultor de comercio exterior y políticas públicas, explicó que los comentarios de los participantes de la audiencia estarán agrupados en cinco apartados, donde destacan la operación e implementación del tratado en las tres partes: su cumplimiento y sus recomendaciones específicas que promuevan el comercio balanceado, el acceso a nuevos mercados y que estén alineadas con temas de seguridad económica.

Además, también se evaluarán factores que estén afectando el clima de inversión, así como la efectividad del T-MEC para promover inversiones que fortalezcan la competitividad, productividad y el liderazgo tecnológico de Estados Unidos. El último apartado será el de estrategias para fortalecer la seguridad económica y la competitividad de América del Norte, incluyendo la cooperación en temas relacionados con políticas que no sean de mercado y prácticas de otros países (o sea, China).

El foro se celebrará en la sede de la United States International Trade Commission (USITC), ubicada en 500 E Street S.W., Washington, D.C. 20436, bajo un formato de tres días consecutivos (3, 4 y 5 de diciembre), con jornadas que comenzarán a las 9:00 a.m. hora del Este (EST).