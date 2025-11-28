Exportaciones logran récord por impulso de las manufacturas

De acuerdo con los registros de la balanza comercial del INEGI, las ventas al exterior repuntaron 14.2 por ciento anual en octubre, su mayor avance desde julio del 2024.

Las exportaciones mexicanas alcanzaron un monto récord de 66 mil 133 millones de dólares en octubre, impulsadas por el auge en las ventas de la industria manufacturera hacia EU, que también reportaron una cifra histórica.

Los envíos de mercancías al exterior fueron superiores en 9 mil 645 millones de dólares a los registrados en septiembre pasado, y este ‘brinco’ mensual se explica casi en su totalidad por el repunte de 8 mil 538 millones en las exportaciones manufactureras no automotrices, que sumaron 45 mil 522 millones de dólares, una cifra sin precedente.

Las exportaciones manufactureras crecieron 17.4 por ciento anual, la cifra más elevada en casi tres años, y a su interior, las del sector automotriz cayeron 14 por ciento.

En el resto de las manufacturas se registró un repunte de 34.8 por ciento, el más significativo desde mayo de 2021, y sumó 16 meses consecutivos al alza.

Por otra parte, las exportaciones petroleras retrocedieron 29.8 por ciento anual, y ligaron siete meses con caídas, y las del sector agropecuario cayeron 19.5 por ciento, mientras que las de la industria extractiva aumentaron 18.6 por ciento.

(Especial)

IA, el sostén

William Jackson, economista en jefe de mercados emergentes en Capital Economics, indicó que el fuerte aumento de las exportaciones subraya que el sector externo ha seguido mostrando un buen desempeño frente a los aranceles de EU.

“Esto se ha visto impulsado por un aumento en las ventas de productos que alimentan el auge de la inversión en inteligencia artificial en EU, lo que debería ayudar a amortiguar el impacto en la demanda interna causado por el continuo ajuste fiscal y el enfriamiento del mercado laboral”, abundó.

En Banco Base destacaron que las exportaciones de manufacturas no automotrices explican en lo que va del año el 63.2 por ciento de las exportaciones totales de México, desde 58.1 por ciento en el mismo periodo del 2024 y su mayor proporción para un periodo igual desde 2009.

Gerónimo Ugarte, economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa, indicó que, el repunte reciente de las exportaciones se explica por varios elementos que han coincidido en un entorno donde la demanda interna se mantiene débil.

“Destaca la fortaleza particularmente de segmentos vinculados con equipo de cómputo, componentes eléctricos y maquinaria especializada’’, añadió.

Agregó que dichos sectores han enfrentado ciclos globales favorables gracias a la recomposición de inventarios, la normalización logística y la ampliación de pedidos desde EU, lo cual ha permitido compensar la caída observada en las exportaciones automotrices.

Mientras algunos sectores como los vinculados a la tecnología muestran una trayectoria al alza y contribuyen al crecimiento exportador, del lado contrario se observa la marcada debilidad en el sector automotriz, que suma cuatro meses presentando cifras en negativo.

Para Janneth Quiroz, directora de análisis económico de Monex, vale la pena reflexionar sobre el desempeño actual de este sector. “Los retos que mantienen las exportaciones automotrices ante la imposición de aranceles se acentuaron en septiembre tras el anuncio de Trump de un arancel de 25 por ciento a los camiones pesados a partir del 1° de octubre, que si bien se pospuso para el 1° de noviembre, generó gran cautela entre los importadores de EU’’, citó.

Mantendrán impulso

Según los expertos, en lo que resta del año y con vistas a 2026, las exportaciones se mantendrán al alza impulsadas preponderantemente por el rubro de las no automotrices.

“Pensamos que la tendencia positiva continuará lo que resta de este año y en el primer trimestre de 2026, ya que el sector de manufacturas no automotrices está registrando un desempeño excepcional, lo que implica perspectivas altamente favorables’’, indicó Andrés Abadia, economista en jefe para Latinoamérica de Pantheon Macroeconomics.

Janneth Quiroz prevé que México observe buenas cifras de crecimiento de cara al futuro, ya que el país está aprovechando la ventaja comparativa que tiene frente al resto del mundo. “Para lo que resta del año e inicios de 2026 se mantendrá una ventaja dada por el T-MEC en los productos que están exentos en este acuerdo’’, dijo.