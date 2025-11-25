Revisión del T-MEC se extendería hasta 2027: Gabriela Siller

Durante la revisión del T-MEC también se prevé la reducción de aranceles.

A seis años de su entrada en vigor, la primera revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que arrancará el primero de julio de 2026, podría alargarse hasta el 2027 dadas las presiones inflacionarias que enfrenta EU por la política arancelaria impuesta por el presidente Donald Trump, anticipó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE y consultora de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Expertos advierten que esto generará incertidumbre económica en México, especialmente en sectores como el automotriz, donde se anticipan cambios en las reglas de origen.

“Seguramente seguiremos viendo un entorno de mucha incertidumbre por las presiones inflacionarias, por eso, yo creo, bajo mi escenario base, que la revisión del T-MEC no va a terminar el siguiente año, sino que (Donald Trump) la va a querer extender hasta el 2027”, afirmó Siller, durante el Foro Automotor AMDA 2025.

Extensión en la revisión del T-MEC ocasionará incertidumbre económica

Siller añadió que esta extensión en la revisión, aumentará la incertidumbre económica en México, pero surtirá mayor efecto en Estados Unidos, por lo que, eventualmente, el presidente Donald Trump disminuirá los aranceles que impuso a las industrias que operan en México, incluida la automotriz.

“Esta extensión en la renegociación va a seguir generando incertidumbre, pero poco a poco van a tener que ir disminuyendo los aranceles, pero no porque Estados Unidos quiera ser bueno con México, sino porque nos necesitan y porque si mantienen esa política, van a seguir sufriendo de presiones inflacionarias”, agregó Siller.

Cabe recordar que en el caso de la industria automotriz, se visualiza un escenario complejo debido a que es posible que endurezcan las llamadas reglas de origen —que son los criterios que determinan si un vehículo armado en EU, Canadá o México, puede recibir tratamiento arancelario preferencial al tener un alto porcentaje de hasta 75 por ciento de contenido regional—para los vehículos armados en América del Norte.

México endurecerá medidas contra autos de China

Asimismo, Gabriela Siller señaló que México terminará aplicando aranceles muy estrictos a los vehículos provenientes de China, esto como una medida para continuar con la revisión del T-MEC, así como para aumentar su recaudación fiscal.

“México va a acabar aplicando esos aranceles de 50 por ciento a los autos de China y aunque es una concesión que no le está pidiendo el gobierno de Estados Unidos, me da la impresión de que México quiere quedar bien con Trump de cara a la revisión del T-MEC, precisamente porque la industria automotriz es muy importante para él y para esta guerra comercial con China”, agregó.

Además, dijo que esta medida sería benéfica para el gobierno mexicano, ya que, en el primer semestre de 2025, los autos de China representaron aproximadamente 19.1 por ciento del total de las ventas nacionales de automóviles en el país, según datos del Inegi, lo que dejaría ganancias relevantes a nivel fiscal.

“Esto ayuda a los fines recaudatorios, ya que el gobierno de México necesita tomar dinero de donde sea y este actuar se ve como una forma relativamente fácil de obtener mayores ingresos”, señaló

Respecto a otros aranceles, comentó que en el Paquete Económico para países con los que no se tiene un tratado comercial, existe una gran posibilidad de que se hagan excepciones en insumos industriales, ya que el país depende de ellos.