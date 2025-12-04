Slim va solo en compra de Telefónica en Chile: ‘Podemos financiarla por nuestra cuenta’

“América Móvil puede financiar fácilmente la compra de la unidad chilena de Telefónica por sí sola", afirmó en un comunicado la empresa de Slim. (Bloomberg).

América Móvil (que venderá bonos parra 2029 y 2034), del empresario mexicano Carlos Slim, retiró su oferta conjunta con Entel, para adquirir Telefónica Chile. Después del anuncio, los bonos en dólares de la compañía cayeron.

Los bonos de la compañía al 3.5 por ciento con vencimiento en 2031 bajaron 5.4 centavos por dólar, hasta los 57.11 centavos, a las 11:32 a. m. en Nueva York, según datos de Trace.

Mientras tanto, las acciones de Entel redujeron sus pérdidas iniciales tras caer hasta un 8.5 por ciento en Santiago. En España, las acciones de Telefónica subieron, mientras que las de América Móvil cotizaron con pocos cambios en Nueva York.

La chilena Entel estudia opciones para permanecer en el proceso de licitación de la unidad del gigante español de las telecomunicaciones tras la rescisión del memorando de entendimiento con América Móvil, según un comunicado emitido el miércoles por la noche.

América Móvil también presentó un comunicado confirmando la finalización del acuerdo y su intención de presentarlo por su cuenta.

La oferta de América Móvil y Entel se consideró la más ventajosa, y las acciones de ambas compañías subieron tras conocerse el plan en octubre.

Se consideró que la compra conjunta aportaría la tan necesaria consolidación a un mercado donde la excesiva presencia de actores ha provocado cuantiosas pérdidas financieras e incluso la quiebra.

“América Móvil puede financiar fácilmente la compra de la unidad chilena de Telefónica por sí sola, aunque es más probable que se centre únicamente en el negocio móvil, dada su posición de liderazgo en banda ancha fija”, escribió Sharon Chen de Bloomberg Intelligence en un informe.

“Un acuerdo podría aumentar el apalancamiento de América Móvil hasta en 0,1 veces, y tiene sentido estratégico que la empresa mexicana consolide el mercado de cuatro actores”.

Aun así, existe la preocupación de que algunas ofertas puedan ser bloqueadas debido a cuestiones antimonopolio.

En noviembre, Telefónica Movistar informó que seguirá apostando por el mercado mexicano, pese a que analiza la posibilidad de dejar de invertir en algunas regiones de América Latina.

¿Cuál es la presencia de Telefónica en Chile?

Movistar, como se conoce al servicio de telefonía móvil de Telefónica, tenía una participación de mercado del 22.6 por ciento en Chile a septiembre, según los últimos datos del regulador, mientras que Entel tenía el 33.3 por ciento. América Móvil opera en Chile a través de ClaroVTR, que posee el 20.8 por ciento del mercado.

Entel dijo que debido a que el proceso de debida diligencia de los activos no ha concluido, no puede determinar el monto u otras condiciones de una potencial oferta vinculante.