Muere Brandon Clarke, estrella de los Memphis Grizzlies de la NBA, a los 29 años: ‘Sentimos un profundo dolor’

La NBA confirmó la muerte de Brandon Clarke, estrella de los Memphis Grizzlies, a los 29 años.

“Estamos consternados por la noticia del fallecimiento de Brandon Clarke. Como uno de los miembros más veteranos de los Grizzlies, Brandon era un jugador muy querido”, expresó Adam Silver, comisionado de la NBA.

La franquicia de Memphis lamentó la pérdida del ala-pívot canadiense mediante un comunicado publicado en X: “Nos entristece profundamente la trágica pérdida de Brandon Clarke. Fue un compañero excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la comunidad de Memphis jamás será olvidado. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles”.

En tanto, la agencia Priority Sports, encargada de representar al jugador, le rindió homenaje: “Estamos profundamente consternados (...) Era muy querido por todos nosotros y por todos aquellos cuyas vidas tocó. Era un alma bondadosa, siempre dispuesto a ayudar a sus amigos y familiares. Sentimos un profundo dolor al pensar en su madre, Whitney, en toda su familia, sus amigos y compañeros de equipo".

En el mismo comunicado, la agencia recordó la trayectoria personal y deportiva del jugador desde sus años escolares hasta la NBA: “Desde la preparatoria hasta la Universidad Estatal de San José, pasando por Gonzaga y los Grizzlies, Brandon dejó huella en todos los que formaron parte de su vida (...) Era único por la alegría que transmitía a todos los que lo rodeaban. Es imposible expresar con palabras cuánto lo extrañaremos”.

¿Qué pasó con Brandon Clarke?

Hasta ahora no se han dado a conocer las causas de la muerte de Brandon Clarke.

El fallecimiento del jugador de la NBA ocurrió semanas después de que fue arrestado en Arkansas.

De acuerdo con USA Today, Clarke fue detenido tras una persecución vehicular en la que presuntamente superó las 100 millas por hora. Las autoridades también señalaron que llevaba más de 230 gramos de kratom, extracto de hierbas usado como estimulante, para reducir el dolor y la ansiedad.

El jugador enfrentaba cargos por posesión y tráfico de una sustancia controlada, además de huir de las autoridades y exceder el límite de velocidad. El caso seguía abierto al momento de su muerte.

¿Quién fue Brandon Clarke, jugador de Memphis Grizzlies?

Brandon Clarke nació en Vancouver, Canadá, y comenzó su carrera universitaria en San Jose State antes de transferirse a Gonzaga en 2017.

Después de permanecer un año sin jugar por las reglas de transferencia de la NCAA, Clarke destacó con Gonzaga al promediar 16.9 puntos por partido. También fue incluido en los equipos All-American de Associated Press y Sporting News.

En el Draft de la NBA de 2019 fue seleccionado en la posición 21 global por el Oklahoma City Thunder, aunque fue traspasado de inmediato a los Memphis Grizzlies.

Clarke disputó siete temporadas en la NBA, todas con Memphis. Durante su carrera jugó 309 partidos y registró promedios de 10.2 puntos, 5.5 rebotes y 1.3 asistencias por encuentro.

En su temporada de novato fue incluido en el equipo All-Rookie de la NBA luego de firmar los mejores números anotadores de su carrera, con 12.1 puntos por partido.

En 2022 firmó una extensión de contrato por cuatro años y 50 millones de dólares con Memphis; sin embargo, en las últimas campañas enfrentó distintos problemas físicos.

Durante la temporada 2023-24 solo jugó seis partidos debido a una lesión en el tendón de Aquiles y en la campaña más reciente participó únicamente en dos encuentros por molestias en la pantorrilla y la rodilla.