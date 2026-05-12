Feminicidio de exreina de belleza: México trabaja en extradición de Erika ‘N’, suegra de Carolina Flores

Fue a finales de abril cuando las autoridades confirmaron la detención de Erika ‘N’ en Venezuela. (Fotoarte El Financiero).

En la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, informó que se sigue trabajando en el proceso de extradición de Erika ‘N’, presunta asesina de Carolina Flores.

Agregó que desconoce si el caso, a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) se esté investigando como un feminicidio, pero que autoridades federales colaboran en la extradición de la mujer, que fue encontrada en Venezuela.

En tanto, la presidenta Sheinbaum reforzó que su gobierno respalda las acciones necesarias para lograr la extradición de Erika ‘M’ para que sea juzgada como corresponde.

¿De qué se le acusa a Erika ‘N’?

Fue a finales de abril cuando las autoridades confirmaron la detención de Erika ‘N’ en Venezuela. La mujer es señalada como la suegra de Carolina Flores, exreina de belleza, que fue asesinada en su departamento en Polanco.

Luego de que la pareja de Carolina informó sobre los hechos a las autoridades capitalinas, se emitió una ficha roja de Interpol para dar con el paradero de la suegra, prófuga desde el 15 de abril.

La orden de aprehensión se había obtenido días antes con base en datos de prueba integrados en la investigación del caso ocurrido en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La detenida se encuentra bajo custodia en Venezuela mientras se realizan los trámites para su extradición a México.

¿Qué se sabe del feminicidio de Carolina Flores?

El feminicidio de Carolina Flores ocurrió el 15 de abril de 2026 en un departamento de Polanco, donde la víctima murió por disparos de arma de fuego.

La principal sospechosa es su suegra, quien huyó tras el crimen y fue ubicada semanas después en Venezuela.

Un video filtrado y difundido en redes sociales muestra que presuntamente fue la suegra de Carolina quien le disparó en al menos cinco ocasiones en la cabeza.

Las imágenes muestran a la exreina de belleza de espaldas, con bata y el cabello mojado, lo cual da a entender que salió de bañarse.

A un lado está su suegra, Erika María, quien tiene las manos en los bolsillos y la sigue a una habitación.

Ambas sostienen un diálogo, pero no se alcanza a escuchar qué dicen. Momentos después se escucha una detonación y el grito de Carolina.

Erika María le disparó de nuevo y se dejó de escuchar la voz de la joven de 27 años y madre de una niña de ocho meses.

Alejandro escucha el ruido y va a la habitación. Ve a su pareja en el piso y le dice a su madre: ¡Qué te pasa, ella es mi familia!”, a lo que ella responde: “Tu familia es mía, tú eres mío y de ella no”.