Asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza, en Polanco: ¿Qué sabemos del feminicidio?

Asesinan a exreina de belleza en Polanco; investigan feminicidio en CDMX. (Redes)

Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de Baja California, fue asesinada en Polanco, Ciudad de México.

El cuerpo de la joven se localizó al interior de un departamento en la alcaldía Miguel Hidalgo el 15 de abril, fecha que coincide con el feminicidio de Edith Guadalupe.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que investiga la muerte de Carolina Flores Gómez bajo el protocolo de feminicidio.

“Desde ese momento, se realizaron diligencias ministeriales, periciales y de investigación de campo, incluida la intervención de personal especializado en el lugar, el procesamiento de indicios y acciones para la identificación de la persona señalada como probable responsable”, informó la dependencia.

¿Qué se sabe sobre el feminicidio de Carolina Flores Gómez?

La joven de 27 años ganó en 2017 el concurso Miss Teen Universe Baja California. De acuerdo con los primeros reportes, presentaba heridas por impacto de arma de fuego.

Según información de medios, los principales sospechosos serían el esposo y la suegra de Carolina Flores, identificados como Alejandro y Erika María.

Ambos se encontraban en el inmueble donde se localizó el cuerpo; sin embargo, la Fiscalía de la Ciudad de México no confirma si los familiares forman parte de la investigación.

El personal del edificio ubicado en la colonia Polanco III Sección no reportó detonaciones de arma de fuego.

Autoridades capitalinas señalan que el presunto feminicidio ocurrió el 15 de abril, aunque la denuncia se presentó un día después de los hechos.

La madre de la joven convocó a una marcha el 25 de abril para exigir justicia. La movilización se realizará en Ensenada, Baja California, lugar de origen de la víctima.

Caso coincide con feminicidio de Edith Guadalupe

Mientras se difundía el caso de Carolina Flores, la ciudadanía se conmocionó por el feminicidio de Edith Guadalupe, joven de 21 años asesinada presuntamente por un guardia de seguridad en un edificio de la alcaldía Miguel Hidalgo.

La indignación creció por la omisión de autoridades y la falta de aplicación de protocolos ante la solicitud de apoyo de la familia para localizar a la joven.

Familiares denunciaron que personal de la Fiscalía de la Ciudad de México solicitó dinero ‘por abajo del agua’ para agilizar trámites y pidió esperar hasta 72 horas bajo el argumento de que la joven pudo “haberse ido con el novio”.

Bertha Alcalde, titular de la FGJCDMX, confirmó la separación de tres agentes por irregularidades en el caso.

Además, autoridades detuvieron a Juan Jesús ‘N’, señalado como presunto responsable del feminicidio de Edith Guadalupe. No obstante, familiares denuncian una supuesta “fabricación de culpables”, versión que la Fiscalía rechaza y sostiene que existen pruebas para acreditar su responsabilidad.