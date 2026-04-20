Fiscalía de la CDMX defiende indagatoria en caso Edith Guadalupe; ‘hay solidez’ en detención

La Fiscalía de la CDMX desestimó el video que se difundió recientemente, en el que se se observa a un hombre vestido de traje y una mujer joven ingresar al elevador del inmueble. [Fotografía. Fiscalía CDMX]

Ante la ola de críticas en su contra, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México defendió ayer su investigación que tiene preso al vigilante Juan Jesús “N”, como único presunto responsable del feminicidio de Edith Guadalupe, ocurrido en el edificio ubicado en avenida Revolución número 829, colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez.

La dependencia, que encabeza Bertha Alcalde Luján, desestimó el video que se difundió recientemente, en el que se se observa a un hombre vestido de traje y una mujer joven ingresar al elevador del inmueble. Este la besa y le hace tocamientos.

La fiscalía refirió que se trata de hechos distintos a los relacionados con el caso de Edith Guadalupe y que la grabación es de una semana antes de que la joven hallada muerta en el sótano del edificio, supuestamente acudiera a una cita de trabajo.

“Es importante precisar que el video que circula en redes sociales no corresponde a los hechos relacionados con Edith Guadalupe. El material cuenta con un sello de tiempo del 7 de abril de 2026, es decir, ocho días antes de su desaparición, y la mujer que aparece en él no es Edith”, justificó en una ficha informativa.

Agregó que cuenta con indicios biológicos y otros datos de prueba que permiten establecer, con solidez, la probable participación de Juan Jesús “N”, como autor material del feminicidio.

“Entre estos elementos se encuentran hallazgos periciales que vinculan directamente al imputado con los hechos, así como evidencia de que las cámaras de videovigilancia del edificio se encontraban desconectadas durante el periodo en que Edith ingresó al inmueble y que el propio vigilante tenía acceso al sistema de seguridad para manipularlo”.

Con base en dichos elementos, refirió la dependencia, se puede afirmar que “Juan Jesús “N” es imputado con sustento en datos de pruebas que apuntan a su participación en los hechos, las cuales serán fortalecidas con pruebas derivadas de actos de investigación en curso y confrontas genéticas”.

La fiscalía capitalina añadió que ahonda ya en las investigaciones para contar con una visión completa de lo ocurrido y determinar si el vigilante actuó solo o no.

El fin de semana se dieron a conocer testimonios de mujeres que aseguran haber estado en el inmueble de avenida Revolución, atraídas por falsas ofertas de trabajo, que vieron en redes sociales.

Por ello, se ha pedido a la fiscalía indagar los relatos y no ver el caso de Edith Guadalupe, de 21 años, como un hecho aislado.