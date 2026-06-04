CNTE sale de negociación sin acuerdos con el Gobierno: ‘No hay respuestas sobre Ley del ISSSTE’

Maestros de la CNTE piden la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó este jueves que no alcanzó acuerdos con el Gobierno de México, ya que las autoridades no han confirmado la eliminación de la Ley del ISSSTE en materia de pensiones.

Maestras y maestros de la CNTE llevan varios días de protestas en la Ciudad de México y otros estados, en exigencia de que se abroge la Ley del ISSSTE de 2007, y la eliminación de la reforma educativa instaurada por el expresidente Enrique Peña Nieto y continuada por los gobiernos de Morena.

Al salir de la tercera mesa de negociaciones, líderes de la CNTE expresaron que no hay acuerdos aún.

“Nosotros estamos impulsando desde luego estas acciones en el marco de la huelga nacional porque no hay respuestas de parte del Gobierno nacional, no hay respuestas contundentes como quisiéramos respecto a la Ley del ISSSTE”, apuntó la secretaria general de la Sección 22 de la CNTE, Yenny Aracely Pérez, en un mensaje a medios.

Como parte de sus peticiones, los maestros de la CNTE han pedido también la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm) y el incremento salarial del 100 por ciento.

Yenny Pérez puntualizó que en las tres mesas de negociación con secretarios de Estado, maestros de la CNTE han insistido en la abrogación de la Ley del ISSSTE para que puedan tener una jubilación digna.

“¿Qué queremos externar? Aue aquí en esta mesa con los secretarios de Estado son tres veces las que hemos venido. En estas tres mesas hemos puntualizado que nuestras demandas a nivel nacional, es una jubilación digna, ¿y eso que implica? Cumplir con la promesa de campaña que en su momento usó la ahora presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo", apuntó.

La líder señaló que ha habido criminalización de maestras y maestros de la CNTE desde el Estado y responsabilizó al gobierno federal por la seguridad de los manifestantes.

¿Cuál es el plan de la CNTE para la inauguración del Mundial 2026 en CDMX?

Al respecto de si continuarán las movilizaciones de maestros de la CNTE en Ciudad de México, a unos días de la inauguración del Mundial 2026 en la capital, Yenny Aracely Pérez adelantó que hoy habrá asamblea nacional para informar a los maestros sobre las mesas de negociación con el Gobierno y los pasos a definir.

Y recordó que desde el 1 de junio han salido a protestar para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE.

En ese sentido, dijo que se analizará en conjunto cómo continuarán las protestas de la CNTE y una posible movilización en la inauguración del Mundial 2026, como se planteó previamente.