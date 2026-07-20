Detienen a Andrew Tate y su hermano en Miami; comparecen por delitos de violación y trata de personas

Joseph Daniel McBride, abogado de los hermanos Tristan y Andrew Tate, en la comparecencia en Miami.

Andrew Tate, peleador de kickboxing retirado y quien se promueve como gurú motivacional de masculinidades (perteneciente a la machósfera), fue detenido junto con su hermano, Tristan, en Miami, debido a los nuevos cargos presentados por la Justicia británica por delitos sexuales.

Los hermanos Tate comparecieron este lunes ante un tribunal en Miami para enfrentar los nuevos cargos de violación y trata de personas presentados por la Justicia británica, que solicitará su extradición.

Fue la primera aparición ante la corte de los dos hermanos, conocidos por promover la misoginia en internet, tras ser arrestados el pasado sábado en Miami, informó el medio Miami Herald.

Los cargos están relacionados con cuatro víctimas adicionales dentro de la trama de explotación sexual por la que los hermanos están encarando causas en Rumanía, Reino Unido y Estados Unidos y que originalmente involucraban a tres mujeres denunciantes.

La pareja de hermanos, con doble nacionalidad estadounidense y británica, impugnarán la extradición al Reino Unido, según dijo su abogado al citado medio.

La próxima audiencia, que fijará su fianza, está programada para el lunes de la semana que viene. Hasta entonces, Andrew y Tristan Tate permanecerán detenidos en la prisión federal de Miami, ubicada en el centro de la ciudad.

Su arresto tuvo lugar después de que la Fiscalía de la Corona (CPS) del Reino Unido detallara en un comunicado que decidió procesar a Andrew Tate, de 39 años, por siete cargos adicionales de violación, tres de organización o facilitación de trata con fines de explotación sexual, tres por agresión causante de lesiones corporales y 19 cargos adicionales por delitos “relacionados con imágenes indecentes de menores y pornografía extrema”.

A su vez, también decidió procesar a Tristan Tate, de 38 años, por un cargo de agresión sexual, dos de violación y tres de organización o facilitación de trata con fines de explotación sexual.

Según CPS, los hechos delictivos supuestamente tuvieron lugar entre julio de 2010 y agosto de 2017.

Ambos huyeron el año pasado a Florida desde Rumanía, donde están bajo investigación penal desde 2022, acusados de formar un grupo criminal organizado para explotar a mujeres en la industria del entretenimiento para adultos, cargos que ambos niegan.

A su llegada al estado, no obstante, el fiscal estatal, James Uthmeier, comunicó el inicio de una investigación contra los hermanos.