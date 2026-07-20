Joaquín Guzmán López, ‘El Güero’, no tendrá ‘trato preferencial’ de EU por secuestrar al ‘Mayo’ Zambada

'El Güero' se declaró culpable de narcotráfico en diciembre de 2025. Enfrenta una posible condena de cadena perpetua.

Si Joaquín Guzmán López ‘El Güero’, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, esperaba algún tipo de recompensa por llevar a Ismael ‘El Mayo’ Zambada, se va a quedar esperando.

Joseph Nocella, fiscal del Distrito Este de Nueva York, expuso que cuando ‘El Güero’ se declaró culpable, dijo que él había organizado el secuestro del ‘Mayo’ Zambada en espera de que esa acción fuera recompensada por Estados Unidos.

“El Gobierno de Estados Unidos se lo dejó perfectamente claro: No aprobamos los secuestros y que no recibiría ningún tipo de ayuda”, declaró en conferencia este lunes 20 de julio.

‘El Güero’, quien inicialmente se había declarado inocente, cambió su postura en diciembre de 2025 y aceptó los cargos de cargos de narcotráfico y de crimen organizado imputados por la justicia estadounidense.

La próxima audiencia de Joaquín Guzmán López fue reprogramada para el próximo lunes 31 de agosto. De ser encontrado culpable, el hijo del ‘Chapo’ Guzmán enfrenta la posibilidad de recibir la misma sentencia que la de su padre: Cadena perpetua.

Por ahora, no se tiene conocimiento de que el Departamento de Justicia haya llegado a un acuerdo de cooperación con el exintegrante de Los Chapitos o que vaya a recomendar una sentencia específica para Guzmán López.

¿EU ayudó en el secuestro de ‘El Mayo’ Zambada?

El cómo ‘El Mayo’ Zambada fue llevado a Nuevo México está en el centro de los reclamos de México a Estados Unidos, esto después de que el FBI ‘presumiera’ que el avión utilizado para transportar al capo era parte de su operativo.

Ken Salazar, embajador de EU en México en el momento del operativo, remarcó que desde el primer día, la administración del entonces presidente Joe Biden aclaró que no había tenido que ver en el secuestro de ‘El Mayo’ Zambada.

Boceto de Ismael 'El Mayo' Zambada en la audiencia de este lunes 20 de julio en la que fue condenado a cadena perpetua. (Jane Rosenberg/EFE)

El exembajador aseguró que se intentó comunicar sin éxito con el expresidente Andrés Manuel López Obrador para aclarar la detención: “Dónde quiera que estuviera, no respondió”, reveló en una entrevista para N+.

La presidenta Claudia justificó que AMLO no respondiera a Ken Salazar al señalar que el expresidente había ‘pausado’ la relación con el embajador ante la posible injerencia de EU en asuntos de seguridad nacional de México.

“Sobre el tema del caso del avión que lleva a estos dos delincuentes a Estados Unidos, (Ken Salazar) tiene una versión que es contradictoria con la versión que se presenta, por parte de la exposición de esta aeronave en una feria, como si hubiera sido una operación del FBI”, dijo en la ‘mañanera’ del 13 de julio.

El posible papel del FBI en el secuestro de ‘El Mayo’ dio origen a una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre si el exembajador mintió a México. No obstante, la dependencia reconoció que no puede proceder contra Ken Salazar debido a la inmunidad diplomática.

En medio de las acusaciones de México contra EU, la FGR también admitió que fue hasta un año después que se dio cuenta que uno de los 25 narcotraficantes entregados a EU en agosto de 2025 era ‘El Jando’, el piloto que llevó a ‘El Mayo’ Zambada a Nuevo México.

‘El Jando’ fue entregado a Estados Unidos al ser considerado como un criminal de alta peligrosidad, esto luego de ser detenido en febrero de ese mismo año en Culiacán. No obstante, fue hasta junio de 2026 cuando la Fiscalía encontró “indicios en coincidencia de voz y huellas dactilares con el piloto que trasladó el 25 de julio de 2024” al ‘Mayo’ Zambada.

Con información de EFE