Ken Salazar se le habría escondido a AMLO tras secuestro de ‘El Mayo’ Zambada

Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, es señalado por presuntamente mentir sobre lo que sabía de la operación del FBI para detener a ‘El Mayo’ Zambada sin informar al gobierno mexicano.

Supuestamente, Salazar “se escondió de los mexicanos” para no dar explicaciones sobre lo que habría ocurrido el 25 de julio de 2025, según la reciente publicación de Raymundo Riva Palacio en El Financiero.

El día en que Zambada y Joaquín Guzmán López llegaron a Estados Unidos, dice el columnista, Alejandro Gertz Manero, entonces fiscal general de la República, intentó comunicarse con Salazar, pero nunca tuvo respuesta.

“En las cinco ocasiones que lo hizo, Salazar no le respondió el teléfono, ni devolvió las llamadas”, escribe en el texto titulado Caso Zambada: los primeros días, donde cita a “exfuncionarios con acceso privilegiado”.

Con el paso de los días, Gertz Manero logró establecer que la operación había sido pactada directamente por ambos capos con el gobierno estadounidense.

Supuestamente, el exfiscal confirmó que se trató de una acción planeada y ejecutada por el FBI y el Departamento de Seguridad; con ello descartó que el exembajador Salazar hubiera conocido los detalles por “temor de que alertara a López Obrador de lo que se preparaba”.

Raymundo Riva Palacio aseguró que el expresidente López Obrador consideró declarar públicamente que la captura fue producto de un trabajo binacional “inédito”, pero le habrían advertido que EU lo desmentiría si intentaba atribuirse la operación.

Negociación para sellar revelaciones de ‘El Mayo’ Zambada

El columnista reveló que Alejandro Gertz Manero habría negociado con Ken Salazar para que la información de presuntos nexos entre el Cártel de Sinaloa y el gobierno mexicano no se diera a conocer por el Departamento de Estado y Justicia de Estados Unidos.

Aparentemente, al menos 35 mandos altos y medios de la Secretaría de Seguridad, entonces encabezada por Rosa Icela Rodríguez, y de la Fiscalía General de la República, daban protección a Zambada y colaboraban con el Cártel de Sinaloa para el tráfico de drogas.

Apunta que el expresidente Andrés Manuel López Obrador reflexionó con su círculo cercano que le preocupaba “el tipo de información que pudiera proporcionar Zambada al gobierno estadounidense” para obtener algún beneficio, como reducción a su pena o hasta exhoneración a sus familiares.

Por ello, dice Raymundo Riva Palacio que el expresidente ventiló desde la mañanera que su gobierno no había sido informado sobre la detención de ‘El Mayo’ Zambada y Guzmán López de modo de dejar claro que “ellos también habían sido engañados”.