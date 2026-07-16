‘He mandado recados a la presidenta’: Jaime Bonilla pone a Toyota como prueba de crisis en Baja California

"Las cosas están muy mal", dijo Jaime Bonilla, exgobernador, sobre la situación de Baja California.

Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, dijo que el estado vive una crisis de violencia e inseguridad por lo que ha solicitado ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum de distintas maneras.

“Le he mandado recados a la presidenta, que le encargamos Baja California porque las cosas están muy mal. Todos los días son de muertos, de asesinatos, de cobros de piso, ha habido más de 6 mil negocios que han cerrado”, dijo el exmandatario estatal en entrevista con Azucena Uresti.

Bonilla expuso el ejemplo de Toyota que recientemente anunció que trasladará su producción a Estados Unidos.

“Nada más y nada menos Toyota se está retirando. Los corporativos de Toyota que viven en San Diego y que cruzan todos los días para trabajar en la planta pasan escoltados, cuando se van a su casa de regreso, se van escoltados. Ese es el ambiente que se vive en Baja California porque esa planta vive completamente resguardada”, agregó el exgobernador.

Jaime Bonilla advirtió a AMLO sobre situación en el gobierno de Baja California

El exmandatario estatal reveló que dichas advertencias no solo han sido a la presidenta Sheinbaum sino que también hizo comentarios al expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre la administración de Marina del Pilar.

“Primero fui con el presidente López Obrador para decirle que lo que estaba pasando en Baja California era muy delicado, y entonces él me preguntó a mí qué pruebas tenía”, contó.

AMLO le preguntó a Bonilla si tenía pruebas a lo que él respondió que sí había evidencias de funcionarios de la fiscalía activos y dos de la policía estatal, que contrabandeaban droga.

“Eso lo dije al otro día en el Senado, pero fue debut y despedida porque a los diez días (AMLO) vino a Baja California y le levantó la mano a la gobernadora, entonces me quedó muy claro que no iba a actuar”, agregó Bonilla.

Así va el pleito entre Marina del Pilar y Jaime Bonilla

Dichas declaraciones de Jaime Bonilla ocurren luego de que la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, lo acusó de haberle tendido una trampa para filtrar los audios en los que supuestamente la mandataria estatal negocia con autoridades estadounidenses.

La mandataria estatal aseguró que Bonilla se ofreció a contactarla con personas quienes le podían ayudar a recuperar la visa que le fue retirada.

El pasado lunes 13 de julio trascendió la difusión del audio de una reunión privada entre la gobernadora y presuntos representantes del Gobierno de Estados Unidos. Marina del Pilar confirmó la autenticidad de la grabación y señaló que la reunión ocurrió en enero.

En el audio, Ávila manifestó estar dispuesta a proporcionar información relacionada con las mesas de seguridad estatales, en las que participan autoridades de seguridad pública federales, estatales y municipales.

*Con información de Quadratín