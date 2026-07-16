Asesinan al periodista y docente Josué Martínez en San Martín Texmelucan, en Puebla

Josué Martínez Contreras ejercía el periodismo digital mediante páginas de Facebook: “Noticias San Martín Texmelucan” y el perfil “Josué Mac - El Jaguar”. (Gobierno Municipal de San Martin Texmelucan).

El periodista y docente Josué Martínez Contreras, de 39 años de edad, fue asesinado este jueves en la comunidad de San Lucas Atoyatenco, San Martín Texmelucan, en Puebla.

Por la mañana, los cuerpos de emergencia recibieron un llamado anónimo de auxilio en la calle Leona Vicario de la citada localidad, reportándose detonaciones de arma de fuego en la vía pública.

A partir de ello acudieron elemento de la policía así como cuerpos de emergencia, sin embargo Paramédicos de Protección Civil determinaron que se trataba de un varón que ya carecía de signos vitales, tras sufrir heridas de bala en el abdomen, localizándose indicios de que los atacantes accionaron sus armas en al menos seis ocasiones antes de huir en una motocicleta.

La víctima fue identificada como Josué Martínez Contreras, quien ejercía el periodismo digital mediante páginas de Facebook: “Noticias San Martín Texmelucan” y el perfil “Josué Mac - El Jaguar”, desde donde realizaba coberturas sobre el acontecer regional, actividad que alternaba con su profesión como maestro y su reciente titulación en Derecho.

La Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones correspondientes, para lo cual se tomaron testimonios de los colonos, quienes aseguraron que el personaje había recibido amenazas por parte del edil auxiliar, Eder Montalvo, desde el inicio del presente año.

Confirman muerte del periodista Alex Serna en Zihuatanejo, Guerrero

Manuel Alejandro Mora Serna, conocido en redes sociales como Alex Serna, fue identificado sin vida por sus familiares en el Servicio Médico Forense (Semefo), luego de que permaneció varios días en calidad de desconocido.

Horas antes de la confirmación, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guerrero había difundido una ficha para solicitar el apoyo de la ciudadanía en su localización, debido a que se encontraba desaparecido desde el pasado 20 de junio.

Alex Serna, originario de Zihuatanejo, contaba con una comunidad digital de aproximadamente 24 mil seguidores en Facebook, plataforma en la que compartía transmisiones y videos relacionados con temas ambientales, así como denuncias sobre diversas problemáticas sociales de la región de la Costa Grande.