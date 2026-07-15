Explosión de pirotecnia en Cuetzalan, Puebla, deja 22 heridos; niña de 3 años sigue hospitalizada

La explosión ocurrió durante la celebración de la fiesta patronal en Acaxiloco, municipio de Cuetzalan.

Lo que comenzó como una noche de celebración terminó en una emergencia en la comunidad de Acaxiloco, perteneciente al municipio de Cuetzalan, donde una explosión de pirotecnia durante la fiesta patronal dejó un saldo de 22 personas lesionadas.

El accidente ocurrió la noche del lunes 13 de julio, a las 21:55 horas, mientras se desarrollaban las actividades religiosas y tradicionales de la localidad.

De acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil del Estado, la explosión fue provocada por la acumulación de material pirotécnico que sería utilizado durante los festejos. La fuerte detonación provocó momentos de pánico entre los asistentes y movilizó a cuerpos de emergencia de los tres órdenes de gobierno.

¿Qué provocó el accidente con pirotecnia en Cuetzalan?

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Cuetzalan del Progreso explicó que durante los cuetes de arranque, uno de ellos detonó de manera normal en al aire, pero al descender la vara que lo sostenía cayó con la mecha aún encendida, lo que generó que hiciera chispas al hacer contacto con el suelo.

“Dichas chispas alcanzaron un rollo de cuetes de arranque que se encontraba a unos metros de donde se realizaba la quema de los mismos, provocando una reacción en cadena con la detonación del material pirotécnico", detallaron las autoridades.

El reporte oficial señala que 15 de los lesionados fueron trasladados al Hospital General de Cuetzalan para recibir atención médica, mientras que el resto fue atendido en el lugar al presentar heridas menores. La rápida respuesta de paramédicos y elementos de Protección Civil permitió controlar la emergencia y evitar que el saldo fuera mayor.

Las autoridades informaron que únicamente una niña de tres años continúa hospitalizada bajo observación médica. No obstante, precisaron que se encuentra fuera de peligro y su estado de salud es estable.

El resto de los pacientes evoluciona favorablemente y permanece bajo seguimiento médico. Tras el incidente, el Gobierno de Puebla informó que personal de Protección Civil Estatal trabajó de manera coordinada con autoridades municipales para atender a los afectados y asegurar la zona.

El hecho vuelve a poner sobre la mesa los riesgos del manejo de pirotecnia durante las festividades patronales, una práctica arraigada en diversas comunidades del estado, pero que cada año deja personas lesionadas.

Suspenden rescate de 3 cuerpos en gruta de Chichicazapan

Bernabé López, titular de Protección Civil de Puebla, informó que fueron suspendidas las labores para recuperar los tres cuerpos que aún permanecen al interior de la gruta de Chichicazapan, en el municipio de Cuetzalan.

Se trata de un padre y sus dos hijas, quienes quedaron atrapados junto con otros integrantes de su familia en este sitio turístico tras ser sorprendidos por una lluvia repentina. Del grupo, únicamente el guía y dos familiares lograron salir con vida.

En entrevista con N+, el funcionario explicó que los cuerpos de la familia Peña fueron localizados a unos dos kilómetros de la entrada de la gruta, en una zona de difícil acceso, con pozas profundas y terreno accidentado, lo que complica las labores de recuperación.

A estas condiciones se suman las lluvias y el riesgo de inundaciones dentro de la caverna, factores que impiden el tránsito seguro de los equipos de rescate.

Con información de Quadratín Puebla.