Balean a regidora morenista de Tecate, María de Jesús Quijada; su esposo murió en el ataque

Reportes de medios de comunicación locales indican que Quijada fue trasladada de gravedad a un hospital de Estados Unidos

María de Jesús Quijada, regidora morenista de Tecate, Baja California, fue atacada a balazos junto con su esposo la tarde de este martes 14 de julio. El ataque fue perpetrado cuando ambos circulaban a bordo de su auto, cerca de su domicilio.

El esposo, Jesús Pereyra, falleció en el lugar, mientras que la regidora resultó herida y fue trasladada a un hospital de Estados Unidos, según informó la Fiscalía General del Estado de Baja California. Además, se reportó que la hija de Quijada también está hospitalizada.

El senador Gerardo Fernández Noroña había confirmado el asesinato de la funcionaria este martes 14 de julio, además de que condenó el crimen; sin embargo, minutos después negó los hechos y confirmó que su estado de salud es grave.

¿Qué sabemos del ataque contra María de Jesús Quijada?

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Hacienda, específicamente en la calle Coyuca, cerca de las 17:15, cuando la regidora iba a bordo de su automovil de la marca KIA, color negro.

Vecinos reportaron que escucharon detonaciones de arma de fuego, por lo que reportaron los hechos a la policía local.

El portal ZETA Tijuana reportó que María de Jesús Quijada fue víctima de múltiples disparos de arma de fuego, incluido uno en la cabeza, por lo que fue trasladada en helicóptero.

Las autoridades aún desconocen quienes son los atacantes; sin embargo, mencionaron que se dieron a la fuga a bordo de un auto blanco tras el ataque.

El portal de Baja California confirmó en una primera instancia el asesinato de la regidora tras información brindada por familiares; sin embargo, minutos más tarde se comprobó que la regidora seguía con vida,

Con información de ZETA Tijuana.