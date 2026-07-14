Ahorita no, joven: Cruz Azul jugará en Querétaro por rehabilitación del Ciudad de los Deportes

La Liga MX rechazó la solicitud de Cruz Azul de jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes en la CDMX. (Foto: Cuartoscuro/CruzAzul)

La Liga MX no autorizó, de momento, la solicitud de Cruz Azul para recibir sus partidos del torneo Apertura 2026 en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, por lo que disputará su partido de la Jornada 2 ante Puebla en la cancha de Gallos Blancos del Querétaro.

“Como parte del proceso de autorización, se realizó una inspección al terreno de juego, la cual determinó que actualmente no cumple con las condiciones reglamentarias para garantizar la integridad física de los jugadores y del cuerpo arbitral”, explicó la Liga MX en un comunicado.

Como consecuencia, la organización “estableció un plan de trabajo conjunto con el Club Cruz Azul y los responsables del inmueble para que la cancha cumpla con los parámetros establecidos en los reglamentos y protocolos correspondientes”.

Ante esto, el Cruz Azul vs. Puebla por la Jornada 2 del Apertura 2026 se jugará en el Estadio Corregidora de Querétaro el martes 21 de julio a las 19:00 horas.

“La Liga MX continuará dando seguimiento al plan de trabajo en el Estadio Ciudad de los Deportes e informará oportunamente sobre la situación del inmueble de cara a la Jornada 3”, concluyó.

Cruz Azul tiene que volver jugar como local en la Jornada 3 del torneo ante los ‘Potros de Hierro’ del Atlante el sábado 1 de agosto a las 21:00 horas.

¿Por qué Cruz Azul salió del Estadio Banorte?

Cruz Azul tenía planeado disputar sus partidos como local en el remodelado Estadio Banorte durante este torneo; de hecho, la información publicada en el sitio web de la Liga MX, así como en el calendario del Apertura 2026, indicaba que la casa de la Máquina sería el ‘Coloso de Santa Úrsula’.

De acuerdo con ESPN, la salida de Cruz Azul del Banorte está relacionada con la llegada de nuevos inversionistas al Club América y el inmueble, lo que provocó ajustes en las comisiones por venta de boletos, esquilmos y concesiones.

Según el portal deportivo, Cruz Azul solicitó que se respetaran las condiciones contractuales que tenía previamente en un acuerdo firmado hasta 2031.

Ante esta situación, Cruz Azul solicitó ante la Liga MX el cambio de sede al Estadio Ciudad de los Deportes; sin embargo, el estado de la cancha provocó que esto, de momento, no fuera posible.

Tras concluir en 2018 su etapa en el entonces llamado Estadio Azul, la Máquina regresó al Estadio Azteca, donde jugó como local hasta 2023. Con motivo de la remodelación del inmueble para el Mundial 2026, volvió al Ciudad de los Deportes para disputar sus juegos prácticamente todo 2024.

Sin embargo, para el Clausura 2025 decidió mudarse al Estadio Olímpico Universitario, pero, tras la negativa de la UNAM para renovar el acuerdo, llegó a inicios de 2026 al Estadio Cuauhtémoc de Puebla; aunque al cierre del torneo pasado, Cruz Azul jugó también en el Banorte y el Ciudad de los Deportes.

Durante los últimos años se ha barajado la posibilidad de que Cruz Azul construya su propio estadio. A inicios de año, ESPN reportó que directivos del club hablaron con autoridades de la capital sobre posibles sedes en Gustavo A. Madero, Iztapalapa o Azcapotzalco, presuntamente cerca del Parque Bicentenario.

La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, desmintió esta última sede: “Parque Bicentenario es mentira (...). Ya en su momento se informará qué alternativa, dónde, cuándo y cómo. Me parece importante decir que, si Cruz Azul quiere construir un estadio en la Ciudad de México, ellos nos tendrán que hacer propuestas y se analizarán”, expresó.