Clara Brugada inaugura la Utopía Acatitla: Inversión de 119 MDP beneficiará al oriente de la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, inauguró la Utopía Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, proyecto en el que se invirtieron 119 millones de pesos para acercar servicios gratuitos de cultura, deporte, salud, cuidados, educación y bienestar a la población del oriente de la capital.

Durante el acto, afirmó que fue en esta demarcación donde nació la convicción de transformar la ciudad desde las comunidades históricamente olvidadas y garantizar que quienes viven en la periferia tengan acceso a la mejor infraestructura pública.

“Hoy las Utopías vuelven a casa, a Iztapalapa. Regresan donde nació esta revolución urbana que son las Utopías, que han sido premiadas a nivel internacional (con) el Pergamino de Honor de ONU-Hábitat, uno de los reconocimientos más importantes del mundo a prácticas urbanas innovadoras”, expresó la mandataria capitalina.

Añadió que las Utopías representan una política de justicia territorial, al revertir la desigualdad histórica en la distribución de la infraestructura pública y convertir a las periferias en el centro de la inversión gubernamental.

“Aquí nació la idea de que era posible llevar lo mejor a quienes menos tienen, que los mejores servicios podían estar también en las zonas más alejadas. Las comunidades más alejadas no merecen las sobras, ni lo que haya quedado; merecen la mejor infraestructura de la ciudad”, enfatizó.

La jefa de Gobierno destacó que la Utopía Acatitla se desarrolló en un predio de 16 mil metros cuadrados y representa la quinta nueva Utopía entregada durante la presente administración. Dicho complejo beneficiará principalmente a las familias de la zona oriente de la ciudad al concentrar, en un solo espacio, servicios gratuitos de salud, cultura, deporte, educación, recreación y cuidados, orientados a fortalecer el tejido socia.

Resaltó que uno de los ejes centrales de las Utopías es el Sistema Público de Cuidados, que brinda atención a niñas y niños, personas mayores y personas con discapacidad mediante servicios como comedor comunitario, lavandería, espacios de cuidado y acompañamiento especializado.

En ese sentido, Brugada Molina sostuvo que cada nueva Utopía protege a los sectores más vulnerables y, al mismo tiempo, genera oportunidades, autonomía y bienestar para las familias, especialmente para las mujeres.

Explicó, además, que la nueva Utopía incorpora servicios integrales de salud, entre ellos medicina general, odontología, laboratorio clínico, mastografía, atención ginecológica, un Centro de Cuidado de las Emociones con atención psicológica gratuita y un Centro Colibrí para la prevención y atención de las adicciones, con el objetivo de acercar servicios especializados a la población sin costo alguno.

Hizo énfasis en que el complejo democratiza el acceso al arte, la cultura y el deporte mediante talleres de música, danza, teatro y diversas disciplinas deportivas, además de contar con una alberca semiolímpica gratuita, cancha multiusos, circuito de pump track, muro de escalada, área de parkour y trotapista.

La jefa de Gobierno añadió que cada Utopía posee una identidad propia y que, en el caso de Acatitla, uno de sus principales atractivos será el Jardín Mágico Nocturno Fluorescente, de más de tres mil metros cuadrados, concebido como una experiencia inmersiva para el disfrute de las familias.

Además, anunció que, debido a las necesidades de la población trabajadora del oriente de la ciudad, la Utopía Acatitla ampliará sus horarios de atención hasta las 23:00 horas para que quienes regresan tarde de sus jornadas laborales también puedan acceder a sus actividades deportivas, culturales y recreativas.

“Eso es lo diferente de vivir en las periferias: entender lo que necesita la población que vive lejos. El objetivo es dar el mejor servicio a quienes menos tienen”, subrayó.

De igual manera, recordó que el predio donde hoy se levanta la Utopía Acatitla permaneció durante años abandonado y funcionó como un paradero de transporte público, por lo que su recuperación representa un ejemplo de cómo los espacios deteriorados pueden convertirse en infraestructura para garantizar derechos.

Explicó que el proyecto comenzó a gestarse cuando, siendo alcaldesa de Iztapalapa propuso a la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, destinar ese terreno a la construcción de una Utopía, iniciativa que fue respaldada desde el primer momento.

Indicó que la apertura de este nuevo espacio forma parte de una estrategia integral para dignificar el oriente de la Ciudad de México mediante obras de movilidad, infraestructura hidráulica, espacio público y equipamiento urbano que permitan cerrar las brechas históricas de desigualdad.

“Queremos que cuando se diga Acatitla ya no se piense en cárceles ni en muros, sino en horizontes; que cuando se hable de Acatitla se piense en libertades, en derechos y en una de las Utopías más importantes de la Ciudad de México”, expresó.

Incluso, recordó que durante décadas la planeación urbana concentró la inversión pública en otras zonas de la capital, mientras que el oriente permaneció rezagado; sin embargo, afirmó que esa visión comenzó a cambiar con los gobiernos de la Transformación.

“Las periferias hoy tienen que ser el centro de inversión del Gobierno de la ciudad; la gente que vive lejos tiene que ser la primera en ser atendida. Todo ese desgaste histórico de hacer a un lado la periferia se está revirtiendo”, afirmó.

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, explicó que la construcción de la Utopía Acatitla representó uno de los mayores retos técnicos para la dependencia debido a las condiciones geológicas del terreno, caracterizado por hundimientos y grietas provocadas por la sobreexplotación del acuífero.

Detalló que durante casi dos años se realizaron estudios especializados con la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de especialistas en mecánica de suelos para identificar el área adecuada donde podía edificarse el complejo. Como resultado, de los casi 16 mil metros cuadrados del predio únicamente fue posible desarrollar 5 mil metros cuadrados de construcción; sin embargo, se logró integrar la totalidad del programa arquitectónico y de servicios.

Asimismo, informó que la construcción de la Utopía Acatitla generó cerca de mil empleos formales y reafirmó el compromiso del Gobierno de la Ciudad de México de consolidar una red de 100 Utopías en las 16 alcaldías.

En su intervención, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, reconoció a la jefa de Gobierno por impulsar y ampliar el modelo de las Utopías, una política pública que, dijo, conoció desde su origen en Iztapalapa y que hoy se consolida como una estrategia para garantizar el acceso gratuito a la cultura, el deporte, la educación, la salud y el bienestar.