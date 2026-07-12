¿Quién es el sexto habitante de ‘La Casa de los Famosos México 2026’? Hora de la revelación HOY

Este es el horario y el sitio para conocer al sexto habitante de 'La Casa de los Famosos México' 2026. (Foto: Freepik/Lacasadelosfamososmexico)

Luego de una breve pausa, este domingo continúan las revelaciones de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026, reality que cada vez está más cerca de su estreno.

Tras compartir las pistas del sexto participante, las especulaciones en redes sociales apuntan a que la famosa detrás del adelanto sería la actriz Cynthia Klitbo, aunque la producción aún no lo confirma de manera oficial.

Karina Torres fue la segunda revelada para 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Cuartoscuro/Lacasadelosfamosos)

¿A qué hora revelan al sexto habitante de ‘La Casa de los Famosos México’?

A diferencia de las presentaciones anteriores, el sexto participante de La Casa de los Famosos 4 será anunciado a las 9:00 de la noche, tiempo del centro de México.

La revelación estará a cargo de Odalys Ramírez, quien dará a conocer la identidad del nuevo integrante del reality.

¿Dónde ver la revelación del nuevo habitante?

La transmision para conocer al próximo habitante de la temporada 4 de La Casa de los Famosos México está disponible a través de diferentes plataformas. Estas son las opciones:

Las Estrellas

Canal 5

Canal Nu9ve

Vix Premium

Si no cuentas con acceso a ninguna de ellas, también comparten la identidad del concursante en redes sociales oficiales del programa o puedes consultar el nombre del participante en El Financiero Entretenimiento.

¿Cuáles son las pistas del sexto habitante?

Las pistas difundidas por la producción hicieron que muchos usuarios relacionaran al sexto habitante con Cynthia Klitbo.

La primera fue una rasuradora, en referencia al personaje que interpretó en El privilegio de amar, donde apareció con la cabeza rapada.

También se observa un vestido blanco con líneas negras, similar al que la actriz utilizó en una alfombra roja.

Otra de las imágenes que llamó la atención fue un corazón sostenido por la máquina de garra con la que han presentado a los nuevos habitantes, aunque su significado todavía no ha sido explicado.

¿Cuándo se estrena ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

El estreno de La Casa de los Famosos México 2026 es el domingo 26 de julio, momento en el cual los participantes ingresen a la casa para iniciar la competencia.

Durante varias semanas deben sobrevivir a nominaciones, salvaciones, retos y eliminaciones, mientras el público decidirá con sus votos quién permanece en el reality.

Las transmisiones estarán disponibles de la siguiente manera:

Gala de nominación: Canal 5.

Canal 5. Gala de eliminación: Las Estrellas.

Las Estrellas. Transmisión 24/7: ViX Premium.

¿Quiénes son los habitantes confirmados de ‘La Casa de los Famosos México’?

El primero de los participantes confirmados para La Casa de los Famosos 4 fue Ernesto Laguardia, presentado por su amiga y excompañera Galilea Montijo.

Hasta el momento, la producción confirmó oficialmente a cinco participantes desde ese momento:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza.

¿Quiénes son los conductores de La Casa de los Famosos México 2026?

Galilea Montijo es, nuevamente, la conductora principal del realituy show, pero no es la única dentro del equipo de conducción, el cual queda conformado de la siguiente manera: