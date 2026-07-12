¿Dónde ver ‘La Odisea’ de Christopher Nolan en IMAX? La corta lista de cines en México

'La Odisea' es la nueva película de Christopher Nolan, la cual recomiendan ver en formato IMAX. (Foto: AP)

Los personajes de La Odisea saltan a la pantalla grande con la nueva adaptación cinematográfica del director Christopher Nolan, quien la grabó totalmente con cámaras IMAX, siendo la primera película en la historia que se filmó de esta manera.

En México, únicamente algunos complejos de Cinépolis y Cinemex cuentan con pantallas IMAX para la proyección de la producción cinematográfica que promete una aventura llena de héroes y monstruos.

Christopher Nolan es el director de la película 'La Odisea', protagonizada por Matt Damon. (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP) (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP)

¿Dónde ver ‘La Odisea’ en IMAX en México? Salas de Cinépolis y Cinemex

La Odisea, nueva película de Christopher Nolan, llega a los cines con un logro histórico: es la primera producción filmada completamente con cámaras IMAX.

Por ello, actores como Matt Damon y Anne Hathaway han recomendado disfrutarla en ese formato para apreciar la calidad de imagen y la experiencia que ofrece. Sin embargo, no todos los complejos cuentan con estas pantallas.

Si planeas verla en IMAX, estas son las salas disponibles de Cinépolis y Cinemex en México.

¿Qué cines tienen salas IMAX para ver ‘La Odisea’ en México?

Cinépolis contará con funciones de La Odisea en las siguientes sucursales:

Forum Buenavista: Avenida Insurgentes Norte 259, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Avenida Insurgentes Norte 259, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Perisur: Anillo Periférico Boulevard Adolfo López Mateos 4690, colonia Insurgentes Cuicuilco, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

Anillo Periférico Boulevard Adolfo López Mateos 4690, colonia Insurgentes Cuicuilco, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. Universidad: Avenida Universidad 1000, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Avenida Universidad 1000, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Galerías Metepec: Vialidad Toluca-Metepec 126 Norte, local 500, Metepec, Estado de México.

Vialidad Toluca-Metepec 126 Norte, local 500, Metepec, Estado de México. Satélite: Centro Comercial Plaza Satélite 251, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Centro Comercial Plaza Satélite 251, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Angelópolis: Boulevard del Niño Poblano 2510, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Puebla.

Boulevard del Niño Poblano 2510, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Puebla. Galerías Monterrey: Avenida Insurgentes 2500, interior 510, colonia Vista Hermosa, Monterrey, Nuevo León.

Avenida Insurgentes 2500, interior 510, colonia Vista Hermosa, Monterrey, Nuevo León. Galerías Valle Oriente: Avenida Lázaro Cárdenas 1000-1, colonia Valle del Mirador, Monterrey, Nuevo León.

Avenida Lázaro Cárdenas 1000-1, colonia Valle del Mirador, Monterrey, Nuevo León. Galerías Guadalajara: Centro Comercial Galerías, Avenida Rafael Sanzio 150, colonia Camichines Vallarta, Guadalajara, Jalisco.

Centro Comercial Galerías, Avenida Rafael Sanzio 150, colonia Camichines Vallarta, Guadalajara, Jalisco. Fórum Tlaquepaque: Boulevard General Marcelino García Barragán 2077, colonia Prados del Nilo, Tlaquepaque, Jalisco.

Boulevard General Marcelino García Barragán 2077, colonia Prados del Nilo, Tlaquepaque, Jalisco. Puerto Cancún: Avenida Bonampak, Marina Town Center, local B34, Puerto Cancún, Quintana Roo.

Avenida Bonampak, Marina Town Center, local B34, Puerto Cancún, Quintana Roo. Las Américas Veracruz: Avenida Las Américas s/n, colonia Ylang Ylang, Boca del Río, Veracruz.

Tom Holland interpreta a Telemaco en la nueva película 'La Odisea'. (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP) (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP)

La cadena Cinemex también proyectará La Odisea en formato IMAX en estos complejos:

Parque Delta: Avenida Cuauhtémoc 462, colonia Piedad Narvarte, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Avenida Cuauhtémoc 462, colonia Piedad Narvarte, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Antara Platino: Avenida Ejército Nacional Mexicano 843-B, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Avenida Ejército Nacional Mexicano 843-B, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Encuentro Oceanía: Avenida del Peñón 355, colonia Moctezuma Segunda Sección, alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.

Avenida del Peñón 355, colonia Moctezuma Segunda Sección, alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México. Santa Fe: Vasco de Quiroga 3800, colonia Lomas de Santa Fe, Contadero, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.

Vasco de Quiroga 3800, colonia Lomas de Santa Fe, Contadero, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México. Parque Tezontle: Avenida Canal de Tezontle 1512, colonia CEDA, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

¿Cuánto cuesta ver ‘La Odisea’ en IMAX?

El precio de los boletos varía según la cadena de cine. Cinemex, tiene las entradas en un costo de 130 pesos para funciones generales y 300 pesos en salas Platino.

Cinépolis ofrece boletos IMAX por 160 pesos. Los usuarios con membresía Club Cinépolis pueden adquirir hasta seis entradas con descuento, pagando 115 pesos por cada una.

Si la compra se realiza desde la aplicación o el sitio web de cualquiera de las dos cadenas, se agrega un cargo por servicio: 8 pesos por boleto en Cinemex y 6 pesos en Cinépolis.

¿Cuándo se estrena ‘La Odisea’?

La Odisea llega a los cines de México el 16 de julio, fecha en la que también comienzan las funciones en los distintos formatos, no solo en IMAX.

La película de Christopher Nolan, director de Oppenheimer, también está disponible en 3D, 4DX, VIP y salas tradicionales.

'La Odisea' adapta la clásica novela de Homero. (Foto cedida: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/EFE) (Melinda Sue Gordon/Universal Pic/EFE)

¿Por qué vale la pena ver ‘La Odisea’ en IMAX?

Uno de los principales atractivos de la película es que se convirtió en la primera producción filmada por completo con cámaras IMAX de 15/65 mm, una tecnología desarrollada para que Christopher Nolan pudiera rodar toda la historia en este formato.

Matt Damon aseguró que cada escena fue pensada para aprovechar las pantallas IMAX, lo que permite apreciar una imagen de mayor tamaño, resolución y nivel de detalle.

Anne Hathaway también recomendó verla de esta manera al señalar que la cinta fue concebida para disfrutarse en la pantalla más grande posible, ofreciendo una experiencia mucho más inmersiva para el público.

Christopher Nolan apostó por escenarios reales

Para llevar a la pantalla el poema épico de Homero, Nolan decidió filmar en locaciones reales de distintos países, utilizando barcos construidos para la producción y escenarios naturales en lugar de depender únicamente de fondos digitales.

El rodaje se realizó durante seis meses en seis países diferentes, un proceso que el propio director calificó como uno de los mayores desafíos de su carrera debido a las condiciones climáticas, los traslados y la complejidad de cada secuencia.

Matt Damon, quien interpreta a Odiseo, reveló que Nolan le advirtió antes del inicio de las grabaciones que sería el proyecto más exigente en el que había participado, algo que terminó confirmándose durante la filmación.

Reparto de ‘La Odisea’

Además de su apartado técnico, La Odisea apuesta por una versión más accesible del clásico griego. La película utiliza un lenguaje más natural y combina elementos de distintos relatos mitológicos para facilitar la comprensión de la historia sin perder la esencia de la obra original.

El elenco está encabezado por Matt Damon como Odiseo y cuenta con las actuaciones de Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong’o y Robert Pattinson.

Con información de AP