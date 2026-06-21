Calendario de capítulos de ‘La Casa del Dragón 3’: ¿Cuándo se estrena el final de temporada?

Conoce cuándo se estrenan los próximos capítulos de 'La Casa del Dragón' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cortesía HBO, IA Gemini).

La espera terminó para los seguidores de La Casa del Dragón, pues la tercera temporada de la serie de HBO debutó este domingo y ya se confirmó el calendario completo de lanzamiento de los ocho capítulos que integran la nueva entrega.

La producción basada en Fuego y Sangre, del autor George R.R. Martin, regresó a Westeros con una temporada que se extenderá durante casi dos meses.

¿Cuál es el calendario completo de capítulos de ‘La Casa del Dragón’ temporada 3?

La plataforma HBO Max publicó el calendario oficial de estrenos de la tercera temporada. Tras el lanzamiento del primer episodio este domingo 21 de junio, los siguientes capítulos se estrenarán en las fechas siguientes:

Episodio 1: 21 de junio

Episodio 2: 28 de junio

Episodio 3: 5 de julio

Episodio 4: 12 de julio

Episodio 5: 19 de julio

Episodio 6: 26 de julio

Episodio 7: 2 de agosto

Episodio 8: 9 de agosto

La programación confirma una emisión semanal sin pausas entre capítulos, por lo que la historia avanzará cada domingo hasta completar la totalidad de la temporada.

¿Cuándo termina la temporada 3 de ‘La Casa del Dragón’?

El episodio final llegará el 9 de agosto, fecha que marcará el cierre del tercer capítulo televisivo de la historia de la Casa Targaryen.

HBO informó previamente que la nueva entrega estará compuesta por ocho episodios, el mismo número que tuvo la temporada anterior. Con ello, la serie mantendrá un formato compacto mientras desarrolla una nueva etapa de la disputa que divide a los principales personajes de Westeros.

La compañía también confirmó que los capítulos se emitirán semanalmente tanto en HBO como en HBO Max, estrategia que ha acompañado a la franquicia desde su lanzamiento.

¿Qué se sabe de la temporada 3 de ‘La Casa del Dragón’?

Según HBO, la nueva temporada retoma los acontecimientos de la guerra que enfrenta a las facciones que respaldan a Rhaenyra Targaryen y Aegon II Targaryen, conflicto conocido entre los seguidores de la saga como la Danza de los Dragones.

La producción continúa ambientada aproximadamente 200 años antes de los hechos narrados en ‘Juego de Tronos’ y vuelve a centrarse en los enfrentamientos políticos, militares y familiares que marcaron la historia de la dinastía Targaryen.

El elenco principal incluye a Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin y Abubakar Salim.

La dirección corre a cargo de Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh y Loni Peristere, mientras que Ryan Condal se mantiene como cocreador, showrunner y productor ejecutivo junto con George R.R. Martin.

El conflicto en 'La Casa del Dragón' escaló a tal grado que otras casas se sumaron a la guerra, como los Stark. (Foto: HBO/Press)

¿Habrá temporada 4 de ‘La Casa del Dragón’?

HBO anunció antes del estreno de la tercera temporada que la serie contará con una cuarta entrega, la cual ya se encuentra prevista por la compañía.

La renovación llegó meses antes del regreso de la producción y garantiza la continuidad de la adaptación basada en la obra de George R.R. Martin. De acuerdo con la información oficial difundida por HBO, la cuarta temporada está contemplada para 2028.

Mientras tanto, los espectadores podrán seguir el desarrollo de la tercera temporada a lo largo de las próximas semanas, con estrenos programados cada domingo hasta la emisión del octavo capítulo el próximo 9 de agosto.