‘Todo se vino abajo’: Alfonso Obregón explica por qué no hizo el doblaje en ‘Shrek 5’

En enero de 2026, Alfonso Obregón explicó que su regreso dependía de alcanzar acuerdos económicos con la empresa responsable del doblaje de Shrek 5. [Fotografía. Cuartoscuro, ChatGPT]

Me juzgan sin siquiera conocerme. El reconocido actor de doblaje Alfonso Obregón confirmó que no participará en el doblaje de Shrek 5 y aseguró que ninguna empresa relacionada con la producción lo ha contactado para integrarse al proyecto.

El actor, quien dio voz al carismático ogro verde durante más de dos décadas, explicó que los avances promocionales publicados hasta ahora no cuentan con su participación y afirmó que su ausencia es definitiva.

“Ninguna empresa me ha invitado a platicar con ellos para el proyecto. En particular, esta empresa que hizo el teaser no me ha invitado a hablar”, comentó Obregón en un video difundido en sus redes sociales, donde respondió a las dudas de sus seguidores tras el lanzamiento del primer adelanto de Shrek 5.

De igual forma, Alfonso Obregón relacionó su ausencia en Shrek 5 con la controversia legal que enfrentó en 2024, cuando fue detenido tras una denuncia por presunto abuso sexual presentada por una exalumna. En su video, aseguró que ninguna persona vinculada con la producción se acercó a solicitarle documentación que acreditara su exoneración.

“No me ha invitado a que presente mis papeles de exoneración total, porque todo esto se viene a partir de la acusación. Estas personas que me acusan falsamente y que logran encerrarme, pues todo esto se ha venido abajo después de eso”.

El actor, quien también da voz en español a Kakashi Hatake en Naruto y a Bugs Bunny, afirmó que la única razón de su ausencia en las nuevas aventuras de Shrek es que ha sido señalado como presunto agresor, situación que, según él, impidió cualquier posibilidad de negociación.

“El único argumento que hay es ese: que soy un agresor, que soy un ‘velociraptor’, que soy todo esto. Por un lado y por otro lado, como nadie me ha invitado a hablar ni de dinero, ni de dirección, ni de crédito, pues no voy a estar en el proyecto”, declaró.

Además, Alfonso Obregón reiteró lo que ya había comentado hace meses: que no participará en un proyecto donde no le garanticen o respeten sus intereses personales.

“A mí no me interesa hacer algo que ya no esté de acuerdo con mis intereses. Yo les agradezco a todos, a todos los que me apoyan, su cariño, su apoyo, su amor”, finalizó Alfonso Obregón.

¿Por qué acusaron a Alfonso Obregón de agresión sexual?

La controversia más importante en la carrera reciente del actor ocurrió en agosto de 2024, cuando Alfonso Obregón fue detenido a raíz de una denuncia presentada por una exalumna de sus cursos de locución y actuación de voz. Según la acusación, los hechos habrían ocurrido en febrero de 2022 durante una de las clases impartidas por el actor de doblaje.

De acuerdo con la denuncia, la mujer señaló que Obregón la tocó de forma indebida durante una sesión realizada en la alcaldía Cuauhtémoc. La acusación derivó en una investigación por presunto abuso sexual y posteriormente en la detención del intérprete de Shrek y Bugs Bunny.

Alfonso Obregón rechazó desde un inicio los señalamientos y aseguró que nunca cometió una agresión. Incluso, en diversas declaraciones públicas sostuvo que las acusaciones fueron falsas y afirmó que el proceso afectó tanto su imagen pública como sus oportunidades laborales.

Tras permanecer varias semanas sujeto al proceso judicial, Obregón recuperó su libertad el 26 de agosto de 2024, luego de que un juez determinara que no existían elementos suficientes para mantenerlo privado de la libertad.

Después de abandonar el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, el Alfonso Obregón anunció que emprendería acciones legales contra las personas que lo acusaron, al considerar que sufrió daños a su reputación. Desde entonces, insiste en que el caso continúa teniendo repercusiones en su carrera profesional, situación que ahora relaciona con su ausencia en Shrek 5.

Alfonso Obregón fue detenido en 2024 de presunta agresión sexual contra una exalumna de doblaje. [Fotografía. Cuartoscuro] (Edgar Negrete Lira)

¿Cuáles son las otras razones que impiden que Alfonso Obregón esté en ‘Shrek 5′?

En enero de 2026, Alfonso Obregón explicó que su regreso dependía de alcanzar acuerdos con la empresa responsable del doblaje de Shrek 5.

En ese momento, señaló que buscaba una compensación económica que considerara justa, además de recibir reconocimiento por su trabajo dentro de una franquicia a la que prestó su voz desde el estreno de la primera película en 2001.

“Si la empresa que se va a hacer cargo de Shrek 5 no me habla y no nos sentamos a hablar de que me den mi crédito cuando empieza la película (...) y arreglarnos en cuanto a la lana, no la voy a hacer, no pasa nada”, declaró entonces.

Posteriormente, Alfonso Obregón aseguró que ese acercamiento nunca ocurrió, por lo que finalmente quedó fuera del proyecto.

El primer tráiler de Shrek 5 que se estrenó el pasado 16 de junio, confirmó el regreso de Eugenio Derbez como Burro y de Dulce Guerrero como Fiona. No obstante, los seguidores identificaron rápidamente que la voz de Shrek pertenece a un intérprete distinto.

Hasta el momento, la producción no ha revelado oficialmente quién será el actor encargado de sustituir a Obregón en el doblaje latino de la cinta.

La ausencia del actor generó reacciones entre aficionados y miembros de la industria del doblaje. Uno de ellos fue Luis Carreño, voz de Bob Esponja en español, quien consideró que la voz de Shrek forma parte de la identidad de la franquicia para el público latinoamericano.