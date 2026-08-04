Asesinan al influencer César Gastélum: Grababa un video cuando fue atacado

El creador de contenido César Gastélum, también conocido como ‘compasexor’ en redes de streaming, fue asesinado frente a un restaurante de comida rápida meintras realizaba una grabación la noche de este martes.

De acuerdo con Quadratín, el influencer fue ejecutado mientras generaba contenido para sus redes sociales en las inmediaciones de una sucursal de KFC.

Según los primeros reportes, dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron a él y sus dos acompañantes a cuadro, y dispararon a una muy corta distancia contra Gastélum.

Servicios de emergencia atendieron al lugar, donde paramédicos confirmaron el deceso del creador de contenido.

Después de lo ocurrido, su canal en la plataforma Kick fue baneado. “¡Ups!, algo no ha ido bien. No podemos encontrar la página que buscas", se lee en la plataforma al tratar de entrar en su perfil.

Lo mismo ocurrió con el canal de Alejandro Fierro, quien horas antes anunció en sus historias de Instagram que haría una dinámica de entregar pedidos de Rappi con Gastélum en vivo mediante su canal de Kick.

La zona, un KFC ubicado en la intersección de Sánchez Alonso y Josefa Ortiz de Domínguez en Culiacán, quedó acordonada por elementos de la policía estatal y el Ejército; en tanto, la Fiscalía local realiza las diligencias correspondientes.

Según N+, la agresión se registró alrededor de las 20:15 horas del tiempo local, 21:15 horas del centro. Además, reportan que los acompañantes de Gastélum resultaron ilesos tras el ataque pero en estado de shock.

En un video difundido en redes sociales se aprecia a los tres amigos con chamarras y mochilas de la plataforma Rappi, quienes son brevemente abordado por los dos sujetos de pantalón de mezclilla y playeras azules antes del ataque.

¿Quién fue César Gastélum, creador de contenido asesinado?

César Gastélum fue un creador de contenido con distintas facetas en sus plataformas. En Instagram, subía fotos y videos tanto de humor como de estilo de vida. Recientemente, había subido imágenes posando con un automóvil de gama alta con un gran fajo de billetes.

Días antes, Gestélum había presumido mediante redes sociales que se había comprado un automóvil BMW, ante lo que agradeció a sus seguidores: “Gracias a ustedes a toda la gente que siempre anda desvelándose con uno, a los que ven mis vídeos por todas las plataformas al tirante con todos este es un pequeño logro de tantos que faltan ánimo”, expresó.

En diciembre de 2024, César lamentó la muerte del influencer ‘Gordo Peruci’, quien había sido recientemente asesinado. “Jamás olvidaré todos los consejos que me diste, te voy a extrañar mucho amigo mío. Sé que desde arriba estarás orgulloso de mí, y cada cosa que te platiqué lo voy a lograr, desde arriba me vas a estar echando carrila y diciéndome que no le afloje, hasta pronto, amigo”, escribió.

En YouTube, Gastélum subía videos de experiencias y blogs platicando de temas diversos, así como también realizando algunos retos con sus amigos.

Era en Kick, y anteriormente en Twitch, en donde Gastélum mostraba su lado gamer. Mejor conocido como ‘compasexor’ en estas plataformas, el creador solía jugar a títulos como Grand Theft Auto V en directo.