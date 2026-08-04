¿Cuáles son las fechas clave del examen de control de la UNAM 2026?

La UNAM detalló las fechas y las sedes de aplicación del examen de control que se aplicará como parte del proceso de ingreso a la licenciatura a los aspirantes.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que el examen de control que se realizará tras las anomalías detectadas en el primer proceso de selección para aspirantes de licenciatura podrá realizarse en varias fechas, dependiendo de las diferentes sedes del país. ¿Cuáles son los días clave?

De acuerdo con un comunicado de la Universidad, las fechas, sedes de aplicación y otros pasos del proceso se realizará a través de sus medios oficiales.

¿Cuáles son las fechas clave del examen de control de la UNAM?

Miércoles 5 de agosto: se podrán consultar en el micrositio del Concurso de Selección Licenciatura 2026 la listas de los candidatos a presentar el examen de control.

Miércoles 12 y jueves 13 de agosto: León, Guanajuato.

Jueves 13 de agosto: Oaxaca, Oaxaca.

Sábado 15 y domingo 16 de agosto: Tijuana, Baja California.

Lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto: Ciudad de México.

¿Cómo sé si debo tomar el examen de control de la UNAM?

La Comisión Técnica de la UNAM detectó un incremento sospechoso en el número de estudiantes que se ‘lucieron’ en el examen de admisión 2026 de la UNAM, es decir, que tuvieron de 100 aciertos para arriba.

Ante esta situación, la Universidad convoca a un grupo de aspirantes a presentar un examen de control para comprobar que no utilizaron ayudas en la prueba de admisión.

Los aspirantes de la UNAM que SÍ deben presentar el examen de control son: