Alimentos con probióticos: Estos son los beneficios para tu digestión

Los probióticos no son una solución universal para todos los problemas digestivos y aún se desconocen sus posibles efectos en la salud cuando se consumen en exceso. [Fotografía. Shutterstock]

Los probióticos son un concepto que suele estar relacionado con la alimentación saludable y el cuidado del sistema digestivo. Aunque comúnmente se asocian con el yogur y con la popular marca de bebida japonesa, estos microorganismos vivos también están presentes en diversos alimentos fermentados y pueden contribuir al equilibrio de la microbiota intestinal.

De igual forma, se reconoce que los probióticos favorecen la digestión al mantener un balance adecuado de bacterias en el intestino, lo que facilita la absorción de nutrientes y ayuda a impedir el crecimiento de microorganismos potencialmente dañinos.

A pesar de sus beneficios, los probióticos no son una solución universal para todos los problemas digestivos y aún se desconocen sus posibles efectos en la salud cuando se consumen en exceso.

¿Qué son los probióticos y por qué viven en el intestino?

Los probióticos son microorganismos vivos, generalmente bacterias y algunas levaduras, que pueden aportar beneficios para la salud cuando se consumen en cantidades adecuadas. Se encuentran de manera natural en diversos alimentos fermentados y también están disponibles como suplementos alimenticios.

Su función está estrechamente relacionada con la microbiota intestinal, el conjunto de microorganismos que habita el aparato digestivo y participa en procesos esenciales para el organismo.

De acuerdo con la Universidad de Harvard, existen cientos de bacterias consideradas probióticas, aunque las más comunes pertenecen a los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium, cada uno integrado por distintas cepas con funciones específicas.

Los probióticos no deben confundirse con los prebióticos. Mientras los primeros son microorganismos vivos, los prebióticos son componentes de los alimentos que se encuentran principalmente en productos con fibra, como la avena, el plátano, el ajo, la cebolla y los espárragos, y que sirven de alimento para las bacterias beneficiosas del intestino.

¿Cómo ayudan los probióticos a mejorar la digestión?

Mantener una microbiota intestinal equilibrada es uno de los principales beneficios asociados con los probióticos.

Estas bacterias contribuyen a mejorar la digestión de los alimentos, favorecen la absorción de nutrientes, ayudan a bloquear microorganismos que pueden provocar infecciones y respaldan el funcionamiento del sistema inmunológico.

De acuerdo con Mayo Clinic, todavía se realizan investigaciones para entender la relación entre la microbiota intestinal y enfermedades como el síndrome del intestino irritable, las alergias, la obesidad, la diabetes y la depresión.

Hasta ahora, no hay evidencia suficiente para afirmar que los probióticos mejoren todas estas afecciones ni que funcionen igual en todas las personas.

Los expertos también destacan que no todos los probióticos producen los mismos efectos, ya que los beneficios dependen de la cepa, es decir, de la variante específica de bacteria, y de las características de cada individuo.

El consumo de probióticos naturales ayuda a mejorar el trabajo del aparato digestivo.

¿En qué alimentos se pueden encontrar probióticos además del yogur?

Aunque el yogur y las bebidas de la marca Yakult son los alimentos más conocidos por su contenido de probióticos, no son la única opción para mejorar la salud intestinal.

Estos microorganismos pueden encontrarse en alimentos como:

Kéfir, bebida fermentada similar al yogur.

Kimchi , preparación coreana de vegetales fermentados y picantes.

, preparación coreana de vegetales fermentados y picantes. Chucrut o sauerkraut sin pasteurizar , col fermentada rica en bacterias lácticas.

, col fermentada rica en bacterias lácticas. Miso , pasta japonesa elaborada con soya fermentada.

, pasta japonesa elaborada con soya fermentada. Tempeh , producto de soya fermentada con textura firme.

, producto de soya fermentada con textura firme. Kombucha , té fermentado con sabor ácido.

, té fermentado con sabor ácido. Pepinillos fermentados en agua y sal, conservados mediante fermentación natural.

en agua y sal, conservados mediante fermentación natural. Natto , alimento japonés de soya fermentada con textura característica.

, alimento japonés de soya fermentada con textura característica. Algunos quesos con cultivos vivos y activos, que conservan bacterias beneficiosas.

En el caso de los productos comerciales, la Universidad de Harvard recomienda revisar las etiquetas y buscar la leyenda “cultivos vivos y activos”, ya que algunos alimentos fermentados pierden los microorganismos durante el proceso de pasteurización o contienen cantidades elevadas de azúcar añadida.

De igual forma, las instituciones de salud señalan que no existe una cantidad diaria recomendada de probióticos ni una cepa que funcione para todos los casos.

A diferencia de las vitaminas, no hay una dosis universal establecida y todavía no se conoce con precisión cuál es la combinación ideal de bacterias para cada persona.

Algunos de los alimentos con probióticos se pueden encontrar en productos asiáticos como el miso y kimchi. [Fotografía. ChatGPT]

¿Qué precauciones hay que tener al consumir probióticos?

Mayo Clinic señala que la mayoría de los adultos sanos puede incorporar alimentos con probióticos y prebióticos a su dieta sin problemas. No obstante, recuerda que los suplementos no están regulados de la misma forma que los medicamentos y que existen pocos estudios sobre su seguridad a largo plazo.

Además, advierte que se han documentado casos de infecciones graves en bebés prematuros relacionados con algunos probióticos, por lo que las personas con sistemas inmunológicos comprometidos o con condiciones médicas especiales deben buscar orientación antes de su consumo.

Ahora que ya sabes los beneficios de los probióticos, incorporarlos a la alimentación diaria mediante alimentos fermentados puede ser una forma de favorecer la salud digestiva. No obstante, su consumo debe formar parte de una dieta equilibrada y adaptarse a las necesidades de cada persona, ya que sus efectos varían según la cepa y el organismo.