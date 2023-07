¿De qué están hechas las bebidas probióticas como Yakult y Chamyto?

¿De chiquito te daban tu Yakult en las mañanas? Existe un vasto mundo de bebidas probióticas que contienen ingredientes que prometen promover el funcionamiento del sistema digestivo.

Seguramente, en tu baúl de recuerdos de la infancia, te acuerdas cuando te daban ciertas bebidas con un sabor característico y dulce, que hoy se retoma para otros productos como helados, malteadas y micheladas ¿pero de qué están hechas y qué tanto funciona beberlas?

¿Qué son los probióticos?

De acuerdo con la Clínica de Cleveland, que los probióticos ayudan al cuerpo a mantener un balance entre los microorganismos y hasta reducir la presencia de bacterias negativas. Entre otros efectos de estos elementos se encuentran:

Ayudan al cuerpo a digerir comida

Evita que las bacterias negativas produzcan enfermedades

Pueden crear vitaminas

Romper y absorber medicamentos

La Clínica de Cleveland resalta que los probióticos se pueden encontrar en diversos alimentos y bebidas fermentadas. En el caso de las bebidas, es necesario que haya una refrigeración adecuada para mantener con vida a las bacterias buenas.

Los probióticos son un tipo de bacteria. (Shutterstock)

El sitio de Eat this, not that agrega que los probióticos son un tipo de bacterias y levaduras que ayudan a colonizar diferentes partes del cuerpo para promover la presencia de microorganismos beneficiosos para el organismo.

La mayoría de los efectos benéficos de los probióticos se encuentran concentrados en el intestino. Es decir, estas bacterias buenas pueden promover el funcionamiento correcto del sistema digestivo. Existen diversas cepas de estos microorganismos, pero los principales son los lactobacillus y bifidobacterium.

¿De qué está hecho el Yakult?

El sitio de Eat this, not that, explica que el Yakult es un tipo de bebida probiótica que se diferencia de las demás por la cepa de la que está hecha: lactobacillus casei shirota.

Esta bacteria, de acuerdo con el sitio web de Yakult, fue creada alrededor de 1930 y es el principal ingrediente dentro de esta bebida. En conversación con Eat this, not that, el especialista Wan Na Chun afirmó lo siguiente:

“Esta cepa ha sido ampliamente estudiada y ha demostrado tener efectos positivos en la microbiota intestinal”.

Hay bebidas cuyo ingrediente principal son los probióticos. (Foto: Shutterstock)

Sin embargo, en una radiografía elaborada por El Poder del Consumidor se señala que esta bebida probiótica contiene altos niveles de azúcar, un ingrediente que en exceso se asocia con aumento de peso, riesgo de diabetes, entre otros problemas para la salud.

Es por ello que El Poder del Consumidor recomienda que no se consuma de manera habitual y que se haga de una manera esporádica.

El Yakult se caracteriza por tener un sabor dulce que proviene de ciertos saborizantes artificiales, en México, se ha utilizado para la creación de diversas bebidas alcohólicas como micheladas (Yakutchela), helados y hasta ciertos ‘shots’ en antros.

La 'Yakuchela' es una bebida viral nacida en TikTok. (TikTok)

¿De qué está hecho Chamyto?

Según una edición de la Revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Chamyto es una bebida probiótica que contiene una cepa llamada lactobacillus protectus.

A pesar de que no hay mucha información sobre esta cepa, la Clínica de Cleveland detalla que los lactobacillus puede disminuir el riesgo de afectaciones como diarrea y de la inflamación.

El Poder del Consumidor, en una de sus radiografías, señala que esta bebida también contiene altos niveles de azúcar y hasta un tipo de edulcorante que no es recomendable para menores de edad. Es por ello que aquel sitio recomienda solamente consumirlo como un postre.

A diferencia del Yakult, el Chamyto se caracteriza por tener una variedad de sabores de frutas como manzana, uva, piña, mango, entre otros, que le pueden dar diversos colores a la bebida. El Poder del Consumidor asegura que este producto también contiene saborizantes.

Las bebidas con probióticos pueden beneficiar a la salud del cuerpo. (Foto: Shutterstock)

¿Los probióticos puede dañar la salud?

¿Te preocupa que los probióticos te puedan hacer daño? La Clínica de Cleveland asegura que, para la mayoría de personas, estas bacterias no causan ningún tipo de afectación; sin embargo, dependiendo de la condición de cada individuo, lo más recomendable es consultar a un especialista.

Existen ciertos riesgos asociados con la ingesta de probióticos, según la Clínica de Cleveland, especialmente para personas con problemas de su sistema inmune, situación médica o que hayan atravesado alguna cirugía reciente.

Estos son algunos de los problemas que podrían generar los probióticos: